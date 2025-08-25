Puissance époustouflante : LG gram Pro 2025 allie légèreté et IA pour une expérience mobile inégalée

La marque LG Electronics continue d’innover avec l’arrivée de son nouvel ordinateur portable LG gram Pro 2025, le modèle 17Z90TR. Il promet de mêler puissance, intelligence artificielle et légèreté. Il répond ainsi aux attentes des gamers et des professionnels en quête de mobilité sans compromis.

Puissance et légèreté, la nouvelle référence selon LG

Le LG gram Pro 2025 ne laisse rien au hasard. Il embarque la nouvelle carte graphique NVIDIA GeForce RTX™ 5050, idéale pour le gaming exigeant, la création de contenu ou la bureautique intensive. Grâce à cette puce de dernière génération, il gère aisément les tâches lourdes tout en gardant un format étonnamment léger : seulement 1,48 kilo pour le modèle 17 pouces.

La technologie avancée DLSS 4 assure une production d’images améliorée et une fluidité d’affichage impressionnante. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’une vitesse accrue, d’un mode Ultra Performance pour booster la machine selon leurs besoins, et d’un confort visuel maximal grâce à l’écran WQXGA 144 Hz.

L’intelligence artificielle au service de la productivité

LG ne se contente pas de la puissance brute. Le nouveau gram Pro embarque une technologie Hybrid AI innovante. Elle permet de passer instantanément d’une IA locale à une IA basée sur le cloud. L’utilisateur profite de l’assistant « gram chat On-Device » sans avoir besoin d’être connecté à Internet, un atout de taille pour la sécurité des données et les usages professionnels confidentiels.

Les options « Time Travel » et « AI Search » facilitent le quotidien : rappel des états précédents et recherche ultra-rapide dans vos documents. Pour les besoins plus complexes, « gram chat Cloud » s’appuie sur le tout dernier modèle GPT-4o pour répondre aux requêtes créatives et techniques.

Le LG gram Pro 2025 se positionne donc comme une solution taillée sur mesure pour la mobilité, la performance et la sécurité. Il arrivera aux États-Unis dès la fin juillet 2025 avant un probable déploiement mondial. Prêts à troquer votre vieux PC encombrant pour ce nouveau champion de la portabilité et de l’intelligence ? Partagez-nous vos attentes et vos impressions sur cette nouveauté signée LG dans les commentaires !