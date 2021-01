Quelles véritables alternatives à WhatsApp ?

Publicité

Parmi les applications de discussion instantanée, WhatsApp est sans conteste l’un des leaders actuels. Sur mobile, elle permet à ses utilisateurs de chatter avec ses proches et ses amis à travers le monde de façon simple et sécurisée. Les deux atouts qui font sa popularité sont la simplicité avec laquelle on peut créer des discussions de groupe et le chiffrement de bout en bout. WhatsApp appartient à Facebook, connu pour la quantité d’informations astronomique que la société collecte de ses usagers. Aussi bien sur Messenger que sur le réseau social, tout ce qui s’y passe (et même plus) est enregistré. Les photos de vos appareils, vos enregistrements vocaux, les données des autres applications installées sur le même appareil, tout y passe. Jusqu’à présent, WhatsApp profitait d’une certaine liberté en termes de collecte de données, mais cela va changer.

À partir du 8 février 2021, WhatsApp appliquera de nouvelles règles de confidentialité, qui indiquent l’ouverture des données collectées par l’application à Facebook. Il était possible jusqu’à présent de refuser cet accord de partage d’informations. Mais ce choix sera forcé à la fin de la première semaine de février. Ainsi, les utilisateurs qui souhaitent refuser cette nouvelle clause verront leur compte WhatsApp clôturé. Alors que de nombreux utilisateurs avaient le choix de WhatsApp pour la relative confidentialité que l’application offrait, on s’attend à ce que ceux-ci se tournent vers les services alternatifs concurrents. Pour ceux dont la vie privée passe avant tout, nous avons sélectionné quelques applications qui remplaceront le service tant apprécié.

Le chiffrement de bout en bout

La principale force de WhatsApp est son chiffrement de bout en bout. Concrètement, cela signifie que personne en dehors de l’expéditeur d’un message et son destinataire ne peut lire le contenu du message. À l’envoi du message, ce dernier est chiffré avec une combinaison que seul le partenaire qui devra le recevoir pourra déchiffrer. Ainsi, entre les deux appareils, quelqu’un qui intercepterait la communication n’obtiendrait qu’une longue suite de caractères sans aucune logique ni signification. De plus en plus répandu et recherché, ce procédé garantit l’intégrité et la confidentialité des informations qui transitent sur le réseau. Les applications qui sont proposées dans cet article proposent toutes le chiffrage des transmissions, tant que l’interlocuteur utilise la même application pour communiquer.

Les applications que l’on vous recommande après WhatsApp

Telegram

Idéale pour les conversations de groupe, cette application entièrement chiffrée est utilisée par de nombreux organismes soucieux de la sécurité de leurs échanges. C’est probablement la meilleure alternative à WhatsApp. Sa conception est axée sur les échanges comptant de nombreux participants. Pouvant accueillir jusqu’à 200 000 membres chacun, ces groupes permettent également les appels à plusieurs depuis peu. La seule fonctionnalité qui lui manque est l’appel en vidéo. D’origine très simple, l’application fait des efforts pour rendre son usage plus agréable en incluant des stickers de conversation, des emoji animés, des sondages intégrés, le partage de position et une interface améliorée. Pour une sécurité encore plus renforcée, les « secrets chats » sont des messages qui s’autodétruisent automatiquement au bout d’un certain temps.

Après quelque temps d’adaptation et avec quelques amis, l’application est un vrai plaisir à utiliser. Tout en s’assurant que sa vie privée n’est pas partagée avec n’importe qui. L’application est entièrement gratuite et ne demande que votre numéro de téléphone pour identifier. Pour les grands groupes d’échange, c’est la solution que nous vous conseillons.

Signal

Signal est une autre application de communication qui veut remplacer votre application de SMS par défaut. Selon le fabricant et la surcouche de votre smartphone, l’application des SMS peut changer. Huawei, Samsung, Apple, Xiaomi, Google… chacun possède la sienne, mais en profite aussi pour lire vos messages et récolter des données sur vous et vos partenaires de discussion. Avec Signal, vous obtenez la garantie que vous seul lirez vos SMS. Encore mieux, si vos contacts utilisent aussi l’application. Vos échanges sont chiffrés et la confidentialité est totale. La possibilité de passer des appels via le réseau téléphonique peut être améliorée en redirigeant le flux par les serveurs de Signal, qui l’anonymisent et garantissent son intégrité, en échange d’un peu de qualité d’écoute. Les appels en vidéo sont supportés, à deux comme à plusieurs.

Pour les discussions à la volée et partager vos messages avec vos amis, nous vous recommandons Signal, qui a toutes les qualités recherchées pour garder sa vie privée pour soi et remplacer son application de SMS/MMS. Validée par Edward Snowden, nous ne pouvons qu’approuver !

Sur le magasin d’applications de Google, le Play store, restez prudents ! Vous trouverez de très nombreuses applications vous proposant des SMS et des échanges sécurisés, mais dont la stabilité ou les véritables intentions sont douteuses. Les applications que nous vous suggérons sont réputées pour leur sûreté et il a été démontré que leurs promesses sont tenues. Sur l’App Store d’Apple, les applications sont plus dignes de confiance de manière générale. Pour tout complément d’information, vous pouvez nous poser vos questions en commentaire, nous y répondrons et pourrons vous conseiller si besoin.