Ragnarok Zero: Global séduit avec des nouveautés captivantes en bêta ouverte

La nouvelle ravit les fans de MMORPG ! Ragnarok Zero: Global annonce la deuxième phase de sa bêta ouverte. Ce jeu culte revient avec des nouveautés qui promettent une expérience revitalisée. Découvrez tout ce qu’apporte cette nouvelle étape importante.

Nouveautés de la bêta ouverte pour Ragnarok Zero: Global

La deuxième phase de la bêta ouverte débute le 7 juillet et se terminera le 15 juillet. Ce rendez-vous est très attendu par les joueurs passionnés d’Asie du Sud-Est, d’Europe et d’Océanie. Il propose des nouveautés majeures pour enrichir l’expérience de jeu. En effet, l’introduction de nouveaux systèmes vise à renforcer l’attractivité du titre et à écouter les retours des utilisateurs du monde entier.

Pour rejoindre la bêta ouverte, rien de plus simple.

Il suffit de s’inscrire sur le site officiel

Ensuite, téléchargez le client PC proposé

Connectez-vous lors de la période de test

Tous les joueurs des régions concernées peuvent essayer le jeu. Chaque retour sera pris en compte pour améliorer Ragnarok Zero: Global avant sa sortie officielle.

Les fonctionnalités phares : Get Poring, RO Factory et MVP Raid

Cette nouvelle phase apporte des fonctionnalités inédites :



Get Poring : collectionnez et élevez des Porings. Ils deviennent vos compagnons dans le MMORPG.



RO Factory : créez vos objets cosmétiques. Partagez ou téléchargez des créations issues de la communauté.



MVP Raid : défiez en groupe de puissants monstres pour des récompenses exclusives.



Chaque nouveauté vise à personnaliser votre aventure et offrir encore plus de diversité à l’expérience de jeu.

En résumé, Ragnarok Zero: Global prépare un retour remarquable en innovant et en soignant sa communauté. Grâce à l’ajout de nouvelles fonctions et à l’écoute des joueurs, le jeu affirme sa volonté de devenir une référence du MMORPG. Restez connectés et participez à cette bêta pour vivre l’évolution du jeu avant tout le monde.

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