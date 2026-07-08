Ragnarok Zero: Global séduit avec une seconde bêta ouverte exceptionnelle

La communauté des joueurs attendait ce moment avec impatience. Ragnarok Zero: Global lance sa seconde bêta ouverte sur PC. Cette phase de test offre de nombreuses nouveautés. Les fans d’Europe, d’Asie du Sud-Est et d’Océanie peuvent ainsi découvrir de nouvelles aventures tout en contribuant à l’évolution du jeu.

Les nouveautés majeures de la seconde bêta ouverte de Ragnarok Zero

La seconde bêta ouverte de Ragnarok Zero: Global propose des fonctionnalités inédites. Parmi elles, trois nouveautés majeures attirent l’attention :

Get Poring : un jeu dans lequel vous collectionnez et élevez des Porings. Ces compagnons uniques peuvent ensuite rejoindre votre aventure principale.

: un jeu dans lequel vous collectionnez et élevez des Porings. Ces compagnons uniques peuvent ensuite rejoindre votre aventure principale. RO Factory : ouvrez la porte à la création. Les joueurs réalisent des contenus personnalisés à partager avec la communauté.

: ouvrez la porte à la création. Les joueurs réalisent des contenus personnalisés à partager avec la communauté. MVP Raid : affrontez en groupe des boss redoutables et gagnez des récompenses rares et précieuses.

L’équipe a également amélioré la qualité du contenu, la traduction et la stabilité du service, grâce aux retours des premiers testeurs.

Les événements et récompenses exclusifs à ne pas manquer

De nombreux événements accompagnent cette nouvelle phase. Pour encourager la participation, Ragnarok Zero: Global offre des récompenses uniques.

Validez votre présence quotidienne et recevez 20 000 points Kafra chaque jour. Atteignez le niveau maximum pour obtenir le Valhalla Pass, un précieux sésame pour vos Porings. Participez à des défis et recevez des objets spéciaux comme les Wings of Fly. Signalez des bugs pour peut-être remporter une Infinite Wings of Fly Box.

Les joueurs bénéficient ainsi d’une expérience immersive, pleine de surprises et de gains attractifs.

Pour rejoindre la seconde bêta ouverte de Ragnarok Zero: Global, rien de plus simple. Rendez-vous sur le site officiel du jeu pour vous inscrire et télécharger le client PC. La préinscription reste ouverte. Cela vous permet de recevoir un Rare Poring Egg pour le jeu Get Poring. Suivez l’actualité sur les réseaux sociaux et le Discord pour ne manquer aucune activité ni aucune récompense.

En somme, Ragnarok Zero: Global franchit une nouvelle étape importante avec cette seconde bêta ouverte. Les nouveautés, les événements et les récompenses promettent un voyage passionnant aux joueurs. Rejoignez la communauté dès aujourd’hui et vivez une aventure unique dans l’univers culte de Ragnarok.

Lisez notre dernier article tech : WhatsApp : comment discuter sans jamais donner son numéro de téléphone