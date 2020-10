RED by SFR et B&You baissent le prix de leur forfait mobile 80 Go !

Publicité

Besoin d’un forfait complet à un prix attractif ? Les opérateurs mobiles disposent de belles offres en ce moment ! Concentrons-nous sur les promotions appliquées sur les forfaits mobiles 80 Go de RED by SFR et B&You.

15€ par mois pour le forfait RED by SFR 80 Go

Avec l’opérateur RED by SFR, le forfait 80 Go est en ce moment proposé au prix de 15 euros au lieu de 17 euros par mois. En plus de cette belle enveloppe de données mobiles en France métropolitaine, on retrouve à l’intérieur de cette offre les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 10 Go de data en Europe et dans les DOM. Les communications depuis l’étranger vers un numéro français sont aussi gratuites depuis ces pays étrangers. Fin de cette promotion : 2 novembre 2020.

B&You s’aligne avec une offre quasi similaire à 14,99 euros

Le forfait sans engagement B&You de chez Bouygues Telecom est quant à lui proposé au tarif de 14,99 euros, un centime de moins… On retrouve à l’intérieur 80 Go de données mobiles en France, 15 Go en Europe et dans les DOM ainsi que les communications illimitées en France métropolitaine ainsi que depuis l’Union européenne et les DOM. Petit avantage supplémentaire, 3 mois de streaming musical Spotify Premium offerts. Fin de l’offre : 1er novembre.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.

