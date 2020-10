Test – Windbound : un survival fantaisiste au fort potentiel !

Publicité

Le survival n’est pas nécessairement un jeu d’horreur ou étrange, Windbound nous embarque dans une histoire mêlant l’océan et le charme d’une histoire fantaisiste.

L’histoire

L’histoire débute, alors que vous vous trouvez sur un bateau, en compagnie des autres membres de votre tribu. Rapidement, une tempête se lève et vous vous retrouvez seul. Kara, l’héroïne se retrouve échouée sur une ile déserte.

Kara va devoir récupérer des ressources pour crafter, car oui le craft et ici poussé au maximum et omniprésent. Fabriquez-vous une fronde, et partez à la chasse ! Vous allez devoir faire attention à la faim de Kara en plus de sa santé.

Rapidement on comprend que le but et de récupérer des coquillages divins, nichés en haut de tours en pierre. 3 par chapitres, disséminés sur différentes iles.

A chaque chapitre une map différente. Différentes certes, mais répétitive dans le fonctionnement. En effet lorsque vous avez compris les mécaniques du jeu celui-ci devient lassant.

Le gameplay

Le gameplay se compose de phase d’exploration ou il vous faut récupérer les items de chaque ile, une GROSSE phase de craft, et une infime phase de combat.

Pour être plus précis, les combats sont mis à mal par un système de combat mal maitrisé et totalement aléatoire. Ajoutez à cela des problèmes de collision et vous obtenez des phases de combats imprécises et injouables. Heureusement, il est facile d’échapper à une bête afin de poursuivre l’aventure.

Par contre le système de craft et relativement bien pensé, et bien maitrisé. Dans le menu, les objets nécessaires à la fabrication d’un objet et rapidement et facilement identifiable.

Les mouvements et l’évolution dans l’espace et plutôt bien maitrisée, et le jeu se prend facilement en main.

Graphismes et bande-son

Le point fort de Windbound réside sans doute dans sa charte graphique. Le monde coloré, et pimpant séduit et reste enchanteur. Les objets et le bestiaire, bien que limité, sont très bien réalisés et sont suffisamment détaillés, plus de détail aurait gâché cet univers.

La bande-son quant à elle est décevante, quelques morceaux qui tournent en boucle. Plus une narration entièrement textuelle, et un personnage muet font qu’il n’est pas nécessaire de jouer avec du son.

En conclusion

Pour conclure, Windbound était prometteur… sur le papier, car reprenant des airs de The Legend Of Zelda et disposant d’une charte graphique enchanteresse. Malheureusement la répétitivité du jeu, et son histoire qui ne nous rassasie pas font plonger Windbound dans la catégorie des jeux « passe temps », un peu comme ce film que l’on adore mais que l’on à déjà vu 30 fois. Et c’est bien dommage, car Windbound à un énorme potentiel !!

Prix et disponibilité

Windbound est déjà disponible sur PC, PS4, Switch, XBox, au tarif de 29.99€

Windbound 29.99€ 6.8 Histoire 6.0/10

















Gameplay 7.0/10

















Graphisme 9.0/10

















Bande son 5.0/10

















Points positifs Un univer graphique enchanteresse

Un potentiel énorme Points négatifs Histoire sans profondeur

Bande son limité

Une gestion des combats archaïque