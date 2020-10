Strong, les Android TV 4K connectés à petit prix !

Publicité

Présentation

Suite à la croissance des plateformes de streaming notre façon d’accéder au contenu a complètement changé. Associée à des connexions performantes, la qualité a elle aussi été revue à la hausse (séries et émissions en 4K).

Strong – TV 4K

Les téléviseurs, au coeur du divertissement et de la maison, ont dû se renouveler pour profiter de ces nouvelles possibilités. Strong a donc équipé ses derniers modèles de nombreuses fonctionnalités multimédias et d’une résolution Ultra HD. Les deux modèles Smart Android TV de Strong offrent une expérience cinéma dans le salon. Leur résolution 4K Ultra HD à la norme HDR 10 offre déjà un rendu net, détaillé et précis. Celle-ci est notamment complétée par la technologie Wide Color Gamut, qui améliore le spectre colorimétrique visible par l’œil humain en proposant des dégradés plus nuancés. Avec une plage dynamique et un contraste élevés, vous serez plongé dans l’ambiance de votre série ou de votre film. Disponibles en 126 cm et 139 cm, les modèles Smart Android TV de Strong garantissent tous un IQR (Image Quality Ratio) de 1 400.

Connectivité

Tous les modèles sont équipés du Wi-Fi avec connexion directe à votre réseau sans même passer par un décodeur. Ils embarquent à leur bord Android TV. Ils intègrent un triple tuner DVB-T2/C/S2, un port CI+, 2 ports USB, 3 ports HDMI et le Bluetooth offrant ainsi une connectivité étendue. Quelle que soit votre source multimédia, une offre payante internet ou une clé USB, soyez sûr que vous pourrez visualiser votre contenu dans les meilleures conditions avec les téléviseurs Smart Android TV.

Strong – TV 55UC7433

Leurs fonctionnalités interactives incluent également de nombreuses plateformes de streaming actuelles avec Netflix, Prime Video, Youtube et Disney+. Une télécommande compacte conçue spécialement pour la navigation sur ces dernières assure une utilisation simple et rapide de l’interface Smart TV. Egalement compatible avec les commandes vocales du Google Assistant et livrés avec une seconde télécommande au format standard.

Design

Les téléviseurs Strong sont esthétiques et peuvent s’intégrer aux intérieurs. Leur revêtement noir argenté est sobre, souligné par des pieds en croissant de lune pour une touche discrète d’originalité.

Strong – TV 55UC7433

Un encadrement ultra-fin et une épaisseur inférieure à 85 mm, quel que soit le modèle, permet d’intégrer votre téléviseur LED Strong 4K à tous les espaces.

Prix et disponibilité

Le téléviseur SRT50UC7433 (126 cm) est disponible au prix de 399€ et

Le téléviseur SRT55UC7433 (139 cm) quant à lui, est disponible au prix de 469€.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site du constructeur juste ici.

