Révolutionnaire : gagnez puissance et liberté avec l’écran Dual-Frame AGON

AGON by AOC frappe un grand coup sur le marché des moniteurs gaming. La marque, reconnue mondialement pour ses écrans et accessoires pour joueurs, vient d’annoncer le lancement du nouveau AOC GAMING U27G4R. Cet écran 27 pouces ne se contente pas de suivre la tendance, il casse les codes avec sa technologie inédite Dual-Frame. Plus besoin de choisir entre précision visuelle et fluidité maximale : il suffit d’un clic pour basculer d’une définition UHD éclatante à un mode FHD ultra-rapide.

Dual-Frame : le moniteur qui ne vous force plus à choisir

Équipé de cette nouvelle technologie, le Dual-Frame U27G4R promet une expérience à la carte. D’un côté, un mode UHD (3840×2160) à 160 Hz pour des jeux cinématographiques, des visuels précis, ou la création de contenu. De l’autre, un mode FHD (1920×1080) repoussé à 320 Hz. Il est pensé spécialement pour l’eSport et tous ceux qui misent sur la réactivité.

Sous le capot, une dalle Fast IPS affiche un temps de réponse minimal de 1 ms GtG. De plus, en FHD, il descend à 0,3 ms MPRT grâce au Motion Blur Reduction. En ce qui concerne la qualité d’image, rien n’est sacrifié : certification DisplayHDR 400 et une couverture quasi parfaite des espaces colorimétriques sRGB et DCI-P3. Enfin, pour le confort, AGON by AOC intègre toutes ses technologies maison : anti-lumière bleue, Flicker-Free et réglages ergonomiques soignés.

Connectique premium et options taillées pour les gamers

Le design, fidèle à la série G4, se montre élégant et compact, parfait pour optimiser vos setups. Côté connectique, le Dual-Frame U27G4R embarque 2 ports HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4 et un hub USB 3.1 à quatre ports. L’OSD intégré se complète du logiciel AOC G-Menu, pour tout personnaliser facilement.

Par ailleurs, les fonctionnalités gaming font la différence : Low Input Lag, gestion dynamique du contraste (Shadow Control, Game Colour), Adaptive-Sync avec AMD et NVIDIA, ainsi que la compatibilité consoles next-gen jusqu’en UHD 120 Hz VRR. Autant d’atouts pour répondre aux attentes des joueurs chevronnés mais aussi des créateurs de contenus !

La série G4 s’enrichit cette année

AGON by AOC ne s’arrête pas là. La série G4 accueille aussi le CU34G4, un incurvé ultrawide de 34 pouces à 180 Hz. Il est conçu pour offrir une immersion totale. Les 24G4HA et 27G4HA, évolutions des best-sellers, peuvent désormais grimper à 200 Hz. Qualité d’image, ergonomie et prix contenus restent les maîtres-mots.

Avec cette nouvelle génération, AGON by AOC envoie un message fort : performances et flexibilité sont enfin accessibles à tous les joueurs. Et vous, cette révolution Dual-Frame vous donne-t-elle envie de franchir le cap ? Dites-nous tout en commentaire ou partagez vos impressions sur nos réseaux !