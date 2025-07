Révolutionnaire : Plus Mind sublime votre expérience OnePlus !

OnePlus continue d’innover avec l’arrivée de Plus Mind, son dernier outil d’intelligence personnelle dédié aux modèles OnePlus 13 et OnePlus 13R. Ce nouvel assistant numérique est disponible gratuitement dès aujourd’hui. Il promet de révolutionner la gestion de l’information et du contenu sur smartphone.

Une IA pour organiser votre quotidien

Avec Plus Mind, OnePlus veut faciliter la vie de ses utilisateurs. L’outil a été conçu pour gérer le flot constant de données que nous recevons chaque jour. Il traite pages web, photos, messages et posts sur les réseaux sociaux. Grâce à un simple balayage à trois doigts vers le haut sur l’écran, les utilisateurs envoient instantanément le contenu de leur choix à Plus Mind.

L’intelligence artificielle s’occupe alors du reste : elle analyse, organise et met de côté chaque information. Par exemple, si vous capturez une affiche d’évènement, Plus Mind vous proposera immédiatement d’ajouter la date à votre calendrier. Toutes les données collectées sont stockées dans le Mind Space, une nouvelle application intégrée à votre téléphone. En quelques secondes, vous retrouvez vos infos, accompagnées de descriptions, d’étiquettes et même de traductions générées automatiquement par l’IA.

Une interface intuitive et intelligente

Plus besoin de mémoriser où vous avez vu tel ou tel article ni de passer des heures à chercher une information importante. Grâce à la recherche IA exclusive de OnePlus, un simple mot-clé suffit pour accéder à votre contenu stocké, peu importe le format.

L’ergonomie a été totalement repensée. Oubliez le bouton “Plus Key” du Nord 5 : ici, tout passe par un geste naturel. En complément, Mind Space se présente comme une application facile à retrouver dans le menu, ou via une recherche par langage naturel sur la barre IA. L’intelligence de OnePlus peut résumer un site de mode. Elle peut aussi générer des tags pour retrouver facilement une image ou une note.

OnePlus, moteur de l’innovation IA mobile

Ce lancement s’inscrit dans une stratégie plus large : OnePlus ne se limite pas à la gestion de contenu. La marque propose déjà des fonctions comme la traduction IA, la recherche intelligente, le recadrage automatique des photos ou la création de photos de groupe parfaites. Chaque outil vise à répondre précisément aux besoins de ses utilisateurs, méticuleusement identifiés lors de centaines d’entretiens à travers le monde.

Pour OnePlus, chaque smartphone doit vraiment vous comprendre et vous rendre la vie plus facile, que ce soit au bureau ou pendant les loisirs.

Vous possédez un OnePlus 13 ou 13R ? Racontez-nous comment Plus Mind pourrait changer votre manière d’utiliser votre téléphone ! Partagez vos attentes et vos avis en commentaire ou sur nos réseaux sociaux. La révolution de l’intelligence personnelle signée OnePlus ne fait que commencer !