Riot Games et Hypixel main dans la main ?

Riot Games serait il jaloux du succès de Minecraft qui a été racheté par Microsoft ? Nous ne sommes pas sûrs cependant, nous savons pertinemment que Riot Games voudrait réellement produire un jeu comme Minecraft. C’est une action de leur part qui les a trahis ouvertement en rachetant, il n’y a pas longtemps Hypixel. Le studio qui est à l’origine de Hytale, un jeu qui possède notamment les mêmes traits que Minecraft. Le jeu doit notamment sortir d’ici l’automne 2021 sur PC.

Un jeu qui pourrait avoir de l’avenir quand nous constatons clairement le succès fulgurant de League of Legends et du dernier-né, Valorant qui est par surcroît en bêta fermé. Valorant (anciennement nom de code Project A) est un FPS en Free-to-Play que nous pouvons aisément comparer attentivement à Overwatch de Blizzard Entertainment Nous sommes tombé sur le communiqué de presse de chez Riot Games approuvant ce rachat.

La diversification de Riot Games

Nous l’avons bien compris, Riot Games veut davantage se diversifier. Ils possèdent un MOBA et dans un futur imminent Valorant encore en bêta fermé sortira. Ce rachat permettrait effectivement de mettre en évidence un galon de plus sur la veste de Riot Games. Un jeu pour détrôner Minecraft ? Ils ont manifestement du chemin à parcourir à toute allure, rappelons que Minecraft et sans cesse en évolution. Il y a quelques jours, Minecraft est devenu compatible Ray Tracing.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes puisque Minecraft comptabilise plus de 100 millions de joueurs actifs. Un autre jeu similaire pourrait également tirer son épingle du jeu, Roblox. Le jeu est sorti en 2005 officiellement après un début de bêta en 2014. Ce jeu possède la particularité d’être intégralement modifiable. Roblox comme Minecraft possèdent l’atout d’être disponible sur PC, PS4, Xbox One et sur nos smartphones. Roblox compte approximativement 300 millions de joueurs actif à son étendard. Quant à la bêta de Hytale, il y a déjà 2,5 millions de joueurs inscrit pour la bêta. Pour rappel, Hytale doit sortir vers l’automne 2021 restez connecté pour se procurer de plus amples informations au sujet du futur jeu de Riot Games.