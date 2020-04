Minecraft Ray Tracing – Une bêta le 16 avril très attendue

Minecraft a été conçu par Mojang, il y a huit ans le 18 novembre 2011 sur PC. Brève anecdote, le jeu devait de base être jouable sur navigateur. Dans un premier temps, en 2012, une version de Minecraft développé notamment par 4J Studio est sortie sur Xbox 360. Une version PS3 développée elle par Mojang est arrivée en 2013. La PS4 et la Xbox One ont également pu acquérir leur propre version en 2014. Il ne faut pas oublier que Nintendo a eu aussi une version de Minecraft pour la Wii U (2015 pour la version dématérialisée), pour la Switch (2017) et la New Nintendo 3DS (2017). Cette fois-ci, c’est le Ray Tracing qui s’invite dans le jeu.

Minecraft, le jeu de tous les records

Le jeu a été vu sur YouTube plus de 100 milliards de fois, il passe sans encombre à la première place devant Fortnite avec 61 milliards de vues par exemple en 2019. Au niveau stream, Minecraft a été regardés 1,5 millions de fois rien que sur Twitch pour un total de 176,46 millions d’heures pour l’année 2019.

Minecraft Ray Tracing avec les reflets sur l’eau

Minecraft a fait du chemin depuis, puisqu’une mise à jour majeure va bientôt apparaître. Tout d’abord en bêta, la version Ray Tracing de Minecraft est sortie le 16 avril. Minecraft est perpétuellement un des jeux les plus streamé sur Twitch, et même encore le plus joué. Le jeu a bien évolué depuis le temps cependant, le niveau graphisme du jeu va augmenter d’un cran. Pour pouvoir prétendre à jouer avec cette fonctionnalité, il vous faudra la gamme RTX à partir de la 2060. Vous n’avez pas encore de PC équipé d’une RTX ? Allez regarder un excellent test que nous avons réalisé d’un bon PC portable disposant d’une carte graphique RTX 2070.

Le Ray Tracing, à quoi ça sert ?

Le RayTracing est fonction arrivé avec la technologie Turing des nouvelles Geforce RTX. Celui-ci permet d’optimiser les effets de lumières pour un rendu proche du cinéma. Cette technologie couplée avec le DLSS 2.0 permettra aisément d’optimiser au maximum les graphismes et ainsi d’obtenir une fluidité et un rendu magnifique à l’œil.

Cartes graphiques de base compatible Ray Tracing

Quels sont les jeux compatibles ? (liste capable d’évoluer avec le temps)

Cyberpunk 2077

Minecraft

Call of Duty : Modern Warfare

Watch Dogs Legion

Control

Wolfenstein Youngblood

Bloodlines 2

Dying Light 2

Quake 2 RTX

Mechwarrior Mercenaries 5

Deliver us the Moon

Justice Online

Atomic Heart

Battlefield V

Final Fantasy XV

Minecraft Ray Tracing avec propagation du soleil

Le Ray Tracing au rendez-vous sur Minecraft

Cette technologie est arrivée sur la gamme RTX des cartes graphiques Nvidia. Elle a permis de sublimer le côté esthétique des jeux tout en améliorant la fluidité en jeu. Elle est arrivée pour la première fois sur des jeux comme Battlefield V ou même Control. De plus, l’arrivée du DLSS 2.0 sera encore plus bénéfique.

D’ailleurs, cette fonction sera disponible sur Minecraft. La technologie Ray-Tracing sera dans un premier temps disponible sur PC à partir du 16 avril. Nous savons que Minecraft sur les consoles de nouvelles générations possédera également la fonction Ray Tracing. À partir de cette date, la fonction RTX sur Minecraft sera accessible sur certaines map donc :