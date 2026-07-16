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Samsung éblouit : l’écran Flex Titanium allie robustesse et finesse

il y a 3 heuresDernière mise à jour: 16 juillet 2026
2 minutes de lecture
Samsung dévoile la technologie Flex Titanium pour faire progresser les écrans pliables

Samsung frappe fort une nouvelle fois ! Le géant sud-coréen vient tout juste de dévoiler Flex Titanium, sa nouvelle innovation dédiée aux écrans pliables. Grâce à ce concentré de technologies, la marque promet des appareils Galaxy plus robustes, plus fins et surtout, sans cette fameuse pliure centrale tant décriée. Une belle démonstration de savoir-faire pour les futurs smartphones pliables Samsung.

Flex Titanium : l’équilibre parfait entre robustesse et finesse

Flex Titanium repose sur une idée simple mais ambitieuse : créer un écran pliable aussi solide que flexible, et assez fin pour séduire les amoureux de finesse. Samsung a choisi le titane, un matériau connu pour sa robustesse digne des équipements spatiaux. L’innovation s’articule autour de deux composants : un film en alliage de titane et une plaque en titane, intégrés directement à la structure de l’écran.

Le film en titane soutient l’écran de l’intérieur. Il apporte une rigidité mécanique impressionnante, 20 fois supérieure au polymère, tout en conservant une finesse incroyable, équivalente à un tiers d’un cheveu humain. De plus, la plaque en titane assure un assemblage serré, sans bulles d’air, et la flexibilité nécessaire pour supporter des centaines de pliages quotidiens. L’objectif : réduire la visibilité de la pliure, tout en boostant la durabilité de l’appareil.

Un concentré d’ingénierie pour une nouvelle expérience

Samsung ne s’est pas contenté de choisir un nouveau matériau. Les ingénieurs ont repensé la structure écran pour maximiser la stabilité lors du dépliage et améliorer l’expérience visuelle. Par exemple, grâce à des micro-perforations placées stratégiquement sur la plaque en titane, la firme parvient désormais à offrir un écran à la fois résistant et flexible. Les appareils pliables gagnent ainsi en confort d’utilisation, sans risque de casser le précieux écran OLED.

Et ce n’est pas tout ! La technologie intègre aussi des matériaux organiques qui optimisent l’efficacité énergétique de l’affichage, une aubaine pour l’autonomie. Samsung capitalise sur sept générations de Galaxy Z pour proposer aujourd’hui une expérience vraiment immersive et fiable.

Avec Flex Titanium, Samsung montre qu’il veut garder son avance sur le marché des pliables. Les attentes sont grandes pour la prochaine série Galaxy Z, qui en sera équipée et dévoilée lors du prochain événement Galaxy Unpacked. Et vous, que pensez-vous de cette avancée ? Partagez vos premiers avis en commentaire ou lancez le débat sur nos réseaux !

il y a 3 heuresDernière mise à jour: 16 juillet 2026
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Photo de Léo Thevenet

Léo Thevenet

Expert Tech titulaire d'un Master en Informatique de l'Université Tsinghua (Chine), j'allie background technique et passion du terrain. Sur Le Café Du Geek, depuis 2012, je ne me contente pas de relayer l'info : je teste les innovations en conditions réelles. En charge de la ligne éditoriale, je parcours les salons internationaux (CES, MWC, IFA) pour dénicher les pépites hardware avant tout le monde. Mon obsession ? Rencontrer les startups qui innovent vraiment et vous livrer un avis critique, technique et sans filtre sur les produits de demain.

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