Sensationnel : Découvrez le confort premium des nouveaux claviers G-LAB et révolutionnez vos sessions de jeu

Depuis plusieurs années, The G-LAB s’est imposée comme une référence dans l’univers des accessoires gaming de qualité et accessibles. Aujourd’hui, la marque accélère son développement en misant sur une expérience premium avec deux nouveaux claviers mécaniques : les KEYZ ELITE 300 et KEYZ ELITE 400. Ces modèles promettent de satisfaire aussi bien les professionnels que les passionnés de jeu vidéo.

L’alliance du confort et de la performance

Avec cette nouvelle gamme, The G-LAB franchit un véritable cap. Les KEYZ ELITE 300 et 400 misent sur un confort extrême grâce à une structure gasket 5 couches. Ce système supprime les vibrations et adoucit le son, offrant une sensation de frappe douce, précise et silencieuse. En plus, les switchs mécaniques linéaires pré-lubrifiés assurent une fluidité incomparable dès la première frappe.

Pour les amateurs de personnalisation, le système hot-swap permet de changer les switchs à l’envi, sans aucune soudure. L’ensemble s’accompagne de touches PBT double injection, résistantes et agréables au toucher. Côté connectivité, ces claviers répondent à tous les usages : 2.4GHz ultra-rapide, Bluetooth et USB-C filaire sont au rendez-vous. Cerise sur le gâteau : jusqu’à 80 heures d’autonomie et un taux de rafraîchissement de 1000 Hz, parfaits pour alterner multitâches, gaming et longues sessions de travail.

KEYZ ELITE 300 : le choix premium abordable

Le KEYZ ELITE 300 a été pensé pour tous ceux qui veulent un clavier haut de gamme, compact et au design moderne, sans se ruiner. Son rétroéclairage RGB immersif mais discret, ses dimensions réduites et sa structure silencieuse s’adaptent parfaitement aux petits espaces ou aux setups pro minimalistes. Disponible dès maintenant à 89 €, il se positionne comme un must-have pour allier performance et élégance.

KEYZ ELITE 400 : la version avancée pour utilisateurs exigeants

Pour les créateurs de contenu, les gamers ou les mordus de customisation, le KEYZ ELITE 400 pousse l’expérience encore plus loin. Il reprend les atouts du 300 et y ajoute une molette multimédia renforcée, un rétroéclairage RGB étendu (sous les touches et sur les côtés) et un look plus massif, avec un design qui ne passe pas inaperçu. Ses composants internes renforcés lui permettent aussi une absorption du son exemplaire. Il s’affiche à seulement 99 €.

Ces deux modèles sont disponibles sur le site officiel de The G-LAB ainsi que chez les revendeurs habituels comme Amazon, Boulanger ou C-Discount.

Avec cette double sortie, The G-LAB montre qu’il est possible d’allier confort premium, polyvalence et budget raisonnable. Les claviers KEYZ ELITE 300 et 400 vont-ils transformer votre quotidien devant l’ordinateur ? Partagez vos premières impressions en commentaires ou discutez-en sur nos réseaux !