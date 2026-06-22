Snap révolutionne la réalité augmentée avec ses nouvelles lunettes Specs

Lors de la conférence Augmented World Expo à Long Beach en Californie, le PDG de Snap, Evan Spiegel, a dévoilé la toute nouvelle génération de ses lunettes de réalité augmentée. Baptisé “Specs”, ce modèle ambitieux marque le début d’une nouvelle ère pour l’informatique grand public.

Les nouvelles lunettes de Snap arborent un design affiné et plus léger pour le grand public

L’entreprise américaine propose enfin une version allégée par rapport au prototype massif réservé aux développeurs en 2024. Les nouvelles Specs se déclinent désormais en deux tailles de 47 mm et 52 mm, affichant un poids respectif de 132 grammes et 136 grammes. Bien que leur apparence se distingue encore des lunettes traditionnelles, leur structure abandonne le format géométrique et lourd de l’ancienne version de 226 grammes. De plus, Snap soigne l’expérience de ses utilisateurs en parallèle de ses efforts de modération. En effet, la firme snapchat restreint la visibilité des contenus pour les mineurs afin de garantir un écosystème sécurisé.

Des performances techniques et une autonomie décuplées

Sur le plan technique, l’appareil intègre une architecture double puce haut de gamme fournie par Qualcomm. Un premier processeur Snapdragon prend en charge la vision par ordinateur. Le second, quant à lui, exécute les applications de réalité augmentée appelées Lenses.

Par ailleurs, les ingénieurs ont considérablement optimisé la gestion énergétique de l’appareil. Les lunettes offrent désormais quatre heures d’autonomie en usage mixte, ce qui représente une progression majeure face aux modèles précédents qui s’éteignaient en moins d’une heure.

Une immersion visuelle inédite et une IA omniprésente

Le système optique bénéficie d’une refonte complète grâce à une technologie de guide d’ondes entièrement redessinée. Grâce à cette innovation, le champ de vision diagonal passe de 46 à 51 degrés pour offrir une clarté optimale. Les lentilles intègrent également un système électrochrome similaire à celui des avions de ligne.

Ce système est capable de s’assombrir en dix secondes selon la luminosité ambiante. En outre, ces lunettes connectées profitent de partenariats stratégiques avec OpenAI et Google pour embarquer une assistance par intelligence artificielle contextuelle et multimodale.

Un positionnement tarifaire premium destiné aux passionnés

Snap propose dès aujourd’hui les Specs en précommande au prix de 2 195 dollars avec un acompte remboursable de 200 dollars. Les premières livraisons débuteront cet automne pour les clients situés aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France. Ce tarif élevé cible un public de passionnés et de créateurs de contenus, s’éloignant des utilisateurs standards de l’application mobile. Néanmoins, ce produit se positionne comme l’un des rares équipements de réalité augmentée autonomes et fonctionnels du marché actuel.