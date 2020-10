Songbird : la dystopie produite par Michael Bay a son trailer

Publicité

Hier est sortie la bande-annonce du film dystopique Songbird, tourné en 17 jours en pleine pandémie de Coronavirus.

Prévu pour sortir en 2021, il se déroule dans un futur proche, en 2024. Le Covid-19 a muté et est devenu le Covid-23, un virus plus mortel que le précédent. L’intrigue se déroulera surtout dans un Los Angeles confiné et séparé en deux, où l’on retrouve d’un côté les démunis et de l’autre, les privilégiés. Toute personne atteinte du virus doit être placée dans un camp de quarantaine.

Nico est un coursier que la maladie a épargné. Son travail consiste à apporter des vivres pour la population immunisée. Il cherche à tout prix à être avec Sara, sa petite amie confinée chez elle. Mais pour cela, il va devoir affronter la loi martiale, des justiciers meurtriers et surtout une puissante famille dominée par une matriarche…

Découvrez la bande-annonce dès maintenant (en anglais uniquement) ;

Nous avions déjà parlé de ce film en mai dernier. Pour rappel, le réalisateur est Adam Mason, qui a travaillé sur la série Into the Dark. Le producteur du film est nul autre que Michael Bay, réalisateur des cinq films Transformers sortis entre 2007 et 2017.

K. J. Apa et Sofia Carson au casting

K. J. Apa et Sofia Carson interpréteront les deux personnages principaux. Nous avons déjà pu voir le premier dans la série Netflix Riverdale. Sofia Carson est quant à elle la star de la trilogie Descendants pour Disney Channel et du spin-off (inédit en France) de Pretty Little Liars intitulé The Perfectionists.

Parmi les autres acteurs venant compléter le casting, nous retrouvons :

Demi Moore ( Ghost , Des hommes d’honneur ) qui jouera la matriarche

( , ) qui jouera la matriarche Craig Robinson (les séries Brooklyn Nine-Nine et The Office )

(les séries et ) Bradley Whitford ( Dans l’ombre de Mary , Get Out , Pentagon Papers la série A la Maison Blanche )

( , , la série ) Peter Stormare ( Fargo , la série Prison Break , Dancer in the Dark )

( , la série , ) Alexandra Daddario (les deux films Percy Jackson , la série Why Women Kill )

(les deux films , la série ) Paul Walter Hauser ( BlackKklansman , Le Cas Richard Jewell , Da 5 Bloods )

( , , ) Jenna Ortega (les séries You et Elena d’Avalor)

Un film « romantique se situant dans un monde dystopique », selon son réalisateur

Via Variety, nous apprenons que la société Metropolitan Films distribuera le film en France.

Le magazine rapporte également des propos du réalisateur. Ce dernier estime que Songbird est un film romantique situé dans un univers dystopique (pour donner plus de clarté au texte, la traduction a modifié certains termes) :

Il s’agit d’un monde dystopique et effrayant, mais c’est un film romantique sur deux personnes qui veulent être ensemble, mais qui ne peuvent pas. C’est Roméo et Juliette, à la différence qu’ils sont séparés par une porte d’entrée et par le virus. Adam Mason, Variety

