Splinter Cell aura droit à sa propre adaptation animée Netflix : Deathwatch !

Les animes tirées des licences vidéoludiques ont récemment le vent en poupe, et ça, les grosses plateformes de streaming en ont conscience. Après un Guilty Gear Strive: Dual Rulers ou le récent Devil May Cry, voici qu’une autre adaptation animée fait son apparition : Splinter Cell Deathwatch. Tiré de la licence culte (mais depuis morte) d’Ubisoft, elle sera disponible sur Netflix dans quelques semaines. On fait le point.

Une adaptation portée par de grands noms

Après plus d’une décennie d’attente infructueuses autour d’un éventuel retour de Splinter Cell, la légendaire franchise d’Ubisoft retrouve enfin le devant de la scène. Mais pas dans un jeu vidéo. C’est sur Netflix que Sam Fisher refera parler de lui, sous la forme d’une série animée. Lors de la convention Anime NYC de cette année, Netflix a dévoilé le premier teaser de l’adaptation animée, baptisée Splinter Cell Deathwatch.

La voici :

La série est écrite et produite par Derek Kolstad, l’homme derrière la création de de John Wick. Côté réalisation, on a Guillaume Dousse et Félicien Colmet-Daage, soutenus par les studios Sun Creature et Fost. Enfin, Ubisoft Film & Television chapeaute l’ensemble de la production.

Netflix a également frappé fort côté casting. Liev Schreiber prêtera sa voix à Sam Fisher, tandis que Kirby Howell-Baptiste incarnera Zinnia McKenna. Janet Varney retrouvera le rôle d’Anna “Grim” Grímsdóttir, et Joel Oulette celui de Thunder. La bande-son est confiée au duo Danny Bensi et Saunder Jurriaans, déjà reconnu pour ses compositions atmosphériques.

Splinter Cell Deathwatch : un Sam Fisher plus “vulnérable” ?

Contrairement au mythe du super-espion indétectable, Derek Kolstad insiste : Fisher n’est pas “le meilleur” dans son domaine. Il est humain, faillible, et ses choix auront un poids dramatique réel. Ce parti pris rapproche davantage Deathwatch de l’approche plus frontale et émotionnelle de Splinter Cell: Conviction que du pur stealth qui a fait la réputation de la saga. L’animation, fortement inspirée de Ghost in the Shell, promet également un mélange d’action brute et d’introspection psychologique.

Qu’on l’attende avec impatience ou avec méfiance, la série marquera une étape décisive pour la licence. C’est également une occasion pour Ubisoft de faire découvrir sa licence culte à une nouvelle génération de spectateurs. Splinter Cell Deathwatch comportera huit épisodes, et sera disponible en exclusivité sur Netflix à partir du 14 octobre 2025.