Spotify Free enfin disponible sur les enceintes Sonos

Sonos, spécialiste audio du Multiroom s’ouvre à Spotify Free. En effet, il est maintenant possible pour les utilisateurs de produits connectés Sonos de diffuser Spotify Free. Et cela grâce à une mise à jour gratuite disponible depuis le 12 Novembre. C’est une très bonne nouvelle car jusqu’à présent, seul les accès premium, donc payant, étaient acceptés par l’écosystème Sonos. Un argument de plus pour trouver ces produits de qualité au pied du sapin.

Spotify Free pour Sonos

Spotify est un des sites de référence de musique en streaming. Celui ci propose des offres premium donnant accès à des millions de titres sans publicités. Il offre également la possibilité de pouvoir écouter ses morceaux ou albums préférés hors connexion. Pour cela, vous devrez souscrire à un abonnement mensuel allant de 4.99 euros à 14.99 euros.

Pour les amateurs ne souhaitant pas payer d’abonnement, il reste la version allégée et gratuite, Spotify Free.

C’est l’ensemble du contenu du catalogue Spotify disponible en mode aléatoire. C’est également 15 playlist personnalisées disponibles à la demande tels que Radar, mix Rap, Via Latino…

L’utilisateur peut lancer Spotify Free depuis l’application Sonos ou directement depuis celle de Spotify. On peut également lancer des playlist basées sur un titre, une humeur ou un genre. Il suffit de le demander grâce à l’assistant vocal présent sur les enceintes compatibles.

Un pas vers une complète liberté musicale

Sonos propose maintenant une gamme complète d’enceinte pour l’intérieur tels que le One SL une enceinte puissante sans micro intégré disponible pour 199 €. Les néophytes seront enchantés de pouvoir compter sur un modèle nomade et performant. En effet, Sonos propose également la Move. L’enceinte résistante et intelligente équipée d’une batterie pour une écoute en extérieur comme en intérieur (399 Euros).

Sonos Move Enceinte nomade et connectée

Grâce à Spotify free, les utilisateurs ne désirant pas souscrire à un abonnement premium pourront maintenant se pencher sur l’écosystème Sonos. Ils auront de ce fait le choix d’une large gamme de systèmes performant et adaptés à leur environnement.

Comment utiliser Spotify Free ?

Si vous souhaitez profiter de cette nouveauté, il faudra s’assurer que l’application Sonos soit à jour.

Paramètres > Service > Ajouter un service dans musique et contenu > Configuration ou Connexion

La mise à jour disponible inclut également un nouveau design pour la navigation sur Spotify dans l’application Sonos, rendant l’accès aux favoris plus fluide. Nous espérons que cette ouverture vers le streaming musical gratuit ouvrira la porte des autres sites partenaires de Sonos.