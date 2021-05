Stadia : le service de cloud gaming de Google « est en vie et se porte bien »

Stadia avait tout d’un projet prometteur. Cependant, il faut bien avouer que le service de cloud gaming signé Google ne semble pas avoir conquis le public et être resté dans les esprits. Le chef de marketing de la plateforme vient cependant rassurer les joueurs en annonçant que le service est toujours vivant, malgré la fermeture des studios de développement de jeux vidéo du groupe. L’objectif désormais est d’accroitre le catalogue de jeux vidéo de Stadia avec pas moins de 100 nouveaux jeux.

Plusieurs sources s’accordent aujourd’hui à dire que le cloud gaming est l’avenir du jeu vidéo. Juste avec une connexion internet, les utilisateurs peuvent en effet profiter d’expérience vidéoludique précédemment réservée aux consoles ou PC sur n’importe quelle plateforme (smartphone, tablette, PC, navigateur…). Sans grand étonnement, Google a voulu se lancer dans l’aventure. Cependant, de multiples couacs sont venus ternir l’image de la firme de Mountain View. L’heure est désormais au bilan.

Google Stadia « est en vie et se porte bien »

Depuis quelques mois, l’avenir de Stadia semble incertain. Outre des soucis techniques, de nombreuses décisions stratégiques ont mené le service à rester peu convoité par les joueurs. Nous apprenions d’ailleurs récemment que Google avait fermé ses deux studios de développement. Face au départ de John Justice, vice-président et directeur produit de Stadia, ou encore d’un nombre de joueurs en dessous des attentes de Google, le projet semblait finalement mort.

Cependant, ce n’est sans compter une récente intervention de Nate Ahearn, chef du développement marketing de Stadia, auprès du média GamesIndustry, que nous apprenons que Stadia est « est en vie et se porte bien ». Nate ajoute : « Je dirais à ceux qui n’ont pas confiance de prendre note de la manière dont nous continuons à joindre le geste à la parole, en développant le programme Stadia Makers et en nous associant à des studios de renom comme Capcom, EA, Square Enix, Ubisoft, etc. ». Il souligne ainsi que « plus de 100 jeux rejoindront Stadia en 2021 ».

Pour rassurer sur l’avenir de Stadia, le chef du développement marketing de Stadia souligne l’arrivée de Dov Zimring à la tête du projet : « Dov a joué un rôle déterminant en tant que chef de file dans le développement de produits pour Project Stream et Stadia ». « Il dirigera l’équipe vers nos objectifs de création de la meilleure plateforme possible pour les joueurs et de la technologie pour nos partenaires ».

Stadia semble donc entre de bonnes mains et avec des projets plus réalistes afin de conquérir les joueurs. Reste donc à savoir comment tout cela va se goupiller.

