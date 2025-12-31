Strutt ev¹ brille au CES 2026 grâce à ses innovations impressionnantes

Le Strutt ev¹ fait sensation sur la scène internationale. Ce nouveau transporteur personnel intelligent vient de recevoir le prestigieux prix « Best of Innovation » au CES 2026. En lançant l’accès Super Early Bird, la marque récompense les premiers soutiens de sa communauté. Découvrons ensemble pourquoi le Strutt ev¹ attire déjà tous les regards.

Strutt ev¹ : un transporteur personnel récompensé au CES 2026

Le Strutt ev¹ n’est pas qu’un simple véhicule. Il a remporté le prix « Best of Innovation » dans la catégorie Technologie automobile et mobilité avancée au CES 2026. Il a aussi décroché le Red Dot Award 2025 dans la catégorie luminaires. Ce double succès confirme l’avance de Strutt dans l’innovation et le design. Le lancement officiel est prévu le 5 janvier 2026, lors du salon à Las Vegas.

Les atouts technologiques qui distinguent le Strutt ev¹

Le Strutt ev¹ propose une expérience de conduite inédite. Grâce à l’intégration de l’intelligence robotique et automobile, il assure stabilité et sécurité. Ses principaux atouts sont :

Stabilité renforcée même sur les pentes

Détection intelligente des obstacles

Navigation autonome en temps réel

Lors des démonstrations au CES, les visiteurs pourront tester ces fonctionnalités innovantes. Le Strutt ev¹ répond aussi aux enjeux de la micromobilité et de l’autonomie pour tous, en particulier pour la population vieillissante.

Un accès exclusif à l’offre Super Early Bird pour la communauté

Pour remercier ses soutiens, Strutt lance une précommande Super Early Bird. Les membres du Strutt Drivers Club, la communauté officielle sur Facebook, bénéficient d’avantages exclusifs :

Remises spéciales sur le prix de lancement Livraison prioritaire dès la sortie Accès unique à la phase de tests bêta Programme « Co-Designer » pour impliquer les utilisateurs dans la conception

Cela permet d’impliquer la communauté dès le début et de créer un produit qui répond à de vrais besoins.

En conclusion, Strutt ev¹ ouvre une nouvelle ère de mobilité intelligente et sécurisée. Grâce à ses innovations et son écoute des utilisateurs, il s’impose comme un acteur incontournable de la micromobilité. Les passionnés de technologie et de transport personnel ont désormais une vraie raison d’attendre le CES 2026.

