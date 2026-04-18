Succès éclatant pour l’imprimante 3D multicolore Anycubic

L’univers de l’impression 3D multicolore franchit un nouveau cap avec Anycubic. Présentée au salon RAPID+TCT 2026 à Boston, la nouvelle gamme attire l’attention. Innovations, accessibilité et performance sont au rendez-vous, séduisant novices comme créateurs passionnés. Retour sur les grandes nouveautés qui révolutionnent l’impression 3D de bureau.

Les nouveautés Anycubic : l’imprimante 3D multicolore accessible

Anycubic dévoile la Kobra X, une imprimante 3D multicolore pensée pour tous. Facile à utiliser, elle ne nécessite aucun système externe compliqué. Grâce à ses quatre canaux de filament intégrés, elle accélère les changements de couleurs tout en réduisant les déchets. Cette imprimante s’adresse avant tout aux débutants qui souhaitent explorer la créativité du multicolore. Les médias spécialisés comme Tom’s Hardware la saluent pour sa simplicité et son prix attractif.

L’innovation FDM multicolore révolutionne l’impression 3D

Anycubic va plus loin avec la Kobra S1 Max Combo. Cette machine propose un grand volume de construction et une impression jusqu’à 16 couleurs. Son système gère l’humidité et le séchage des filaments, ce qui assure une qualité constante. Idéale pour les créateurs avancés, elle prend en charge des matériaux techniques comme le PC ou encore l’ABS. L’innovation multicolore s’invite désormais dans des projets professionnels ou personnels ambitieux.

Les solutions de résine grand format séduisent les créateurs

La gamme Photon d’Anycubic impressionne également. Avec la Photon P1 Max, les créateurs ont accès à un énorme volume d’impression et à une cuve thermostable. Son écran 12K garantit des détails précis pour des objets jusqu’à 300 mm de haut. La gestion connectée permet de suivre les impressions à distance via une application, rendant le processus simple et fiable. Ces solutions s’adressent aux studios comme aux particuliers ayant besoin de grandes pièces détaillées.

En conclusion, Anycubic confirme sa place de leader dans l’impression 3D multicolore et la résine grand format. Grâce à l’innovation, à l’accessibilité et à la technologie avancée, la marque rend la création 3D plus flexible et plus simple. Que vous soyez débutant ou professionnel, ces nouveautés offrent des possibilités infinies pour donner vie à toutes vos idées.

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