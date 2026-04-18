DeepL Voice-to-Voice facilite brillamment la traduction vocale en temps réel

DeepL Voice-to-Voice vient de lever une barrière linguistique majeure. L’entreprise lance une innovation qui va transformer la communication vocale en temps réel. Grâce à cette technologie, tout le monde peut désormais parler librement sa langue, sans frein ni coût supplémentaire.

Une traduction vocale instantanée avec DeepL Voice-to-Voice

La nouveauté DeepL Voice-to-Voice garantit des traductions vocales immédiates. Elle s’adresse aux utilisateurs lors de réunions virtuelles, d’échanges en face à face, ou de discussions avec des clients.

C’est un outil polyvalent qui prend en charge plus de quarante langues, dont les 24 langues officielles de l’UE et d’autres, comme l’arabe ou le vietnamien.

Voici les principales fonctionnalités :

Voice for Meetings : traduction en temps réel sur Teams et Zoom.

: traduction en temps réel sur Teams et Zoom. Voice for Conversations : échanges multilingues sur mobile et web.

: échanges multilingues sur mobile et web. Group Conversations : interactions de groupe avec traduction simultanée.

: interactions de groupe avec traduction simultanée. API Voice-to-Voice : intégration directe dans les outils des entreprises.

: intégration directe dans les outils des entreprises. Personnalisation : prise en compte de la terminologie propre à chaque secteur.

Des solutions adaptées à tous les besoins des entreprises

DeepL Voice-to-Voice mise sur la flexibilité. Les entreprises, grandes ou petites, peuvent acheter et tester l’outil facilement.

Un service en ligne permet de déployer immédiatement la traduction vocale, même pour des équipes réduites.

Les retours sont déjà excellents : 96 % des professionnels préfèrent DeepL Voice à d’autres grands acteurs, citant sa précision et sa fluidité.

L’évolution de DeepL Translate pour faciliter la collaboration

DeepL ne s’arrête pas là. La société dévoile également DeepL Translate, une nouvelle plateforme pensée pour les entreprises. L’objectif est simple :

centraliser toutes les tâches de traduction et accélérer la circulation d’informations stratégiques. Les équipes bénéficient d’une traduction adaptée au contexte et à la terminologie, dans tous leurs documents.

Les corrections sont faciles et permettent d’améliorer les résultats en continu.

En résumé, DeepL Voice-to-Voice et la nouvelle plateforme DeepL Translate ouvrent la voie à une communication sans frontière. Avec des échanges plus dynamiques et adaptés, les entreprises gagnent en efficacité et en rapidité, tout en restant fidèles à leur identité linguistique. DeepL continue d’innover pour rendre la collaboration vraiment globale.

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