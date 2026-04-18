Tageos RFID flexibles : une avancée durable et prometteuse

Tageos change la donne avec ses nouvelles solutions RFID flexibles. Grâce à un partenariat innovant avec Pragmatic Semiconductor, Tageos lance des produits RFID qui allient durabilité, technologie avancée et faible empreinte carbone. Cette innovation marque une avancée majeure pour le secteur de l’emballage et du retail.

Une nouvelle génération de RFID flexibles à faible empreinte carbone

Les gammes EOS Lite et EOS Zero Lite sont au cœur de cette révolution. Elles sont conçues pour minimiser l’empreinte carbone. Ces produits utilisent la technologie FlexIC, un circuit intégré flexible et ultra-mince développé par Pragmatic Semiconductor. Ainsi, les processus de fabrication sont plus respectueux de l’environnement.

L’EOS-932 Zero Lite PR1301 est le premier inlay NFC durable à base de papier de cette gamme. Il se distingue par une intégration facile dans les emballages et une meilleure recyclabilité.

Les avantages des gammes EOS Lite et EOS Zero Lite pour l’emballage

Grâce à ces nouvelles solutions, l’emballage devient plus intelligent et éco-responsable. Les inlays sur papier permettent :

Une intégration discrète dans les étiquettes et emballages.

Un contact direct entre le produit et le smartphone du consommateur.

Une réduction significative de l’utilisation de matériaux plastiques.

Une authentification simple des produits et une protection renforcée contre la contrefaçon.

Ces avantages répondent aux besoins des marques souhaitant lier digital et durabilité.

Partenariat stratégique entre Tageos et Pragmatic Semiconductor

Le partenariat entre Tageos et Pragmatic Semiconductor permet une synergie unique. Ensemble, ils mettent sur le marché des inlays NFC fiables, abordables et adaptés à la fabrication de masse.

La puce NFC Connect PR1301 de Pragmatic s’intègre parfaitement aux antennes ultra-fines conçues par Tageos. Le résultat : des solutions *invisibles au toucher* et idéales pour les surfaces courbes ou les objets de formes variées.

Ainsi, ce partenariat favorise l’émergence d’emballages connectés à grande échelle pour tous les secteurs.

Applications innovantes de la technologie RFID dans le retail

Cette nouvelle technologie RFID flexible ouvre la voie à de multiples usages. Dans le retail, elle facilite la numérisation de l’expérience client. Les marques peuvent, par exemple :

Permettre au consommateur de valider l’authenticité d’un produit via son mobile. Proposer un accès direct à des services ou informations personnalisées. Améliorer la traçabilité et le recyclage des emballages.

Grâce à cela, les entreprises peuvent réduire leur empreinte carbone et transformer chaque produit en canal de communication interactif.

En résumé, le lancement par Tageos de ces RFID flexibles et durables marque un tournant pour l’industrie. L’adoption de cette technologie permet aux marques d’allier innovation, respect de l’environnement et valeur ajoutée pour le client. C’est une étape clé vers un futur plus connecté et plus vert.

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