Swords of Legends : le RPG narratif chinois dévoile son tout premier trailer

il y a 4 heuresDernière mise à jour: 20 août 2025
La machine est vraiment en marche pour l’Empire du milieu ! Après le succès de Black Myth: Wukong et Wuchang: Fallen Feathers, un autre titre chinois attire l’attention : Swords of Legends. Action-RPG narratif en solo développé par Aurogon Shanghai, ce projet entend séduire un large public, vu son accessibilité. Explications.

Voir aussi : NetEase Games dévoile Blood Message, son jeu d’action et d’aventure AAA narratif en solo

Swords of Legends, un univers entre mort et renaissance

Dans Swords of Legends, le joueur incarne un « Exécuteur du Monde Souterrain ». Ce dernier est une sorte de guide, chargé d’accompagner les âmes nouvellement réincarnées. Cette fonction ouvre la porte à un récit empreint de spiritualité, de folklore et de réflexions sur la vie et la mort. Le tout, inspiré par le genre littéraire chinois xianxia, où immortels, démons et quête d’élévation spirituelle se côtoient.

Autre détail important : malgré la similitude graphique du jeu avec ses prédécesseurs, Swords of Legends n’est pas un Souls-like. Aurogon Shanghai a confirmé que le jeu n’aura pas de difficulté punitive ni de combats écrasants réservés à une élite. De la même manière, il ne s’agit pas d’un open world tentaculaire. À la place, les développeurs ont choisi une approche “wide linear”, soit une progression linéaire étendue. On aura donc une trame principale bien rythmée et mise en scène, enrichie par des quêtes secondaires et des zones d’exploration plus ouvertes. 

L’objectif est clair : proposer une aventure fluide et accessible, laissant une marge de liberté tout en gardant la force d’une narration cinématographique. De plus, avec l’Unreal Engine 5, Swords of Legends promet des environnements spectaculaires, favorisant l’immersion et sublimant le folklore chinois dans toute sa richesse visuelle.

En attendant une date de sortie et la confirmation des plateformes, Swords of Legends s’annonce comme un titre à surveiller de près. Pourrait-t-il devenir l’une des prochaines grandes révélations venues de l’Empire du Milieu ? À vous d’en juger avec ces premières images ci-dessous ! 

