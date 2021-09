Tesla : le Cybertruck ne sortira pas avant fin 2022

Les retards de livraison de Tesla s’enchainent. Après le report du Tesla Roadster, c’est désormais au Cybertruck de subir le même sort. En effet, le pick-up Tesla ne rentrera en production seulement qu’en 2022.

Encore et encore du retard pour Tesla

Tesla n’est pas un constructeur connu pour respecter ses délais, un souci autant lié à ses promesses trop optimistes qu’à la situation actuelle (la pénurie de certains composants, consécutive à la pandémie de coronavirus). Et il n’y avait aucune raison d’espérer le Cybertruck de sitôt. La production de l’ambitieux pickup 100 % électrique, qui comptabilise plusieurs centaines de milliers de réservations, ne devrait pas démarrer avant fin 2022.

Elon Musk aurait tenu une conférence téléphonique avec les employés de Tesla et annoncé le report de son pick-up électrique futuriste, le Cybertruck. Selon le PDG du constructeur américain, il faudra attendre la fin de l’année 2022 avant de le voir arriver.

À la suite des déclarations d’Elon Musk, Tesla a mis à jour la page de réservation du Cybertruck pour noter que la production démarrera en 2022. Le PDG a également souligné que les modèles les plus abordables du pick-up électrique ne seraient pas prêts avant 2023. Cela signifie que nous aurons droit au modèle le plus cher à trois moteurs en 2022, puis Cybertruck avec un et deux moteurs en 2023.

Le Cybertruck pas avant 2022, le Model Y priorisé

Sur le configurateur en ligne, la description est désormais sans équivoque : « vous pourrez finaliser votre configuration à l’approche de la mise en production en 2022 ».

Le retard n’est cependant pas vraiment surprenant, car la production de Cyberstuck est déjà en retard. Lorsque le PDG de Tesla, Elon Musk, a dévoilé le Cybertruck en 2019, il le prévoyait sur la chaîne de montage dans la seconde moitié de 2021. Lors des résultats du quatrième trimestre de Tesla, Musk avait déclaré que « quelques livraisons » du Cybertruck arriveraient vers la fin de cette année. Cependant, il a déclaré qu’il s’attendait à ce que la production de masse ne commence qu’en 2022.

Lors des résultats financiers du second trimestre 2021, le PDG de Tesla, Elon Musk, a indiqué que le Cybertruck ne serait pas le premier véhicule produit à la Gigafactory d’Austin au Texas. À la place, le Model Y sera le premier à sortir des lignes de production, car la demande est toujours grandissante pour ce SUV, mais aussi parce qu’il n’y a pas besoin de s’approvisionner en cellules au format 4680.

