Tesla : pas de poignées pour le Cybertruck de Elon Musk

Adieu les poignées, Elon Musk l’a annoncé sur Twitter. Les portières du Cybertruck Tesla seront donc vides de toute protubérance sur leur surface. Comment la marque va-t-elle compenser cet outil « manquant » ? Plusieurs options sont possibles.

Elon l’avait expliqué lors d’une interview, les poignées rendent difficile une aérodynamique parfaite. En effet toutes les poignées de porte chez Tesla sont rétractables. C’est à dire qu’elles ne dépassent pas de la structure extérieure. Pour encore accélérer cette quête à l’aérodynamisme optimal, le Cybertruck ne sera donc pas doté de ces poignées rétractables.

Un modèle sans aucune poignée ?

On pourrait penser que le véhicule du futur ne dispose même plus de porte physique mais pour l’instant concentrons nous sur le Cybertruck. Les premières photos et apparitions ne présageant pas d’un manque de poignées, serait-ce un changement récent ?

Le Cybertruck avait donc été dévoilé avec poignées ou du moins un emplacement y ressemblant fortement. Mais pour répondre à une question sur Twitter posée par un fan de la marque, Elon Musk a été clair. On vous laisser juger de l’information (plutôt courte) :

There will be no handles — Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2021

Les poignées présentes sur le modèle aperçu lors de la présentation du véhicule pourraient ne pas figurer sur le modèle final. Un prototype qui ne dérogerait pas des habitudes de Tesla entre l’annonce du modèle et sa sortie.

Le plus souvent, sans poignées, on n’ouvre pas la voiture. Mais certains modèles font tout de même sans. On pense tout d’abord au Mustang Mach-e, ayant un pavé tactile sur la zone de la poignée pour y rentrer un code.

D’autres possibilités comme une zone de détection sous la porte à l’image du coffre de certains modèles actuels. Ou bien un lecteur RFID intégré ? Plusieurs autres options restent envisageables, comme une ouverture exclusivement depuis l’application ou depuis une clé.

Toutes ces interrogations trouveront réponse lors des prochaines semaines car le Cybertruck sera enfin officialisé. Le modèle de production définitif sera dévoilé aux yeux de tous et nous pourrons admirer ce que la firme du multimilliardaire aura conçu. D’ici là, suivez attentivement les tweets d’Elon, vous pourriez gagner gros !