Tesla pourrait finalement intégrer Apple CarPlay dans ses voitures

Après des années de refus, Tesla serait en train de tester l’intégration d’Apple CarPlay dans ses voitures. Selon Bloomberg, le constructeur américain mènerait actuellement des essais internes. Et ce, afin de permettre aux utilisateurs d’iPhone de connecter leur appareil directement au système multimédia de la marque. Cette décision marquerait un changement majeur dans la stratégie de Tesla, longtemps attachée à son propre logiciel embarqué.

Une demande des utilisateurs enfin entendue

Depuis son lancement en 2014, Apple CarPlay est devenu un standard dans l’industrie automobile. En effet, la majorité des constructeurs l’ont adopté. De plus, de nombreux acheteurs considèrent désormais cette compatibilité comme un critère essentiel. Tesla, en revanche, a toujours résisté à cette tendance. Le constructeur préférait mettre en avant son interface maison, conçue pour fonctionner sans smartphone.

Cependant, ce choix a souvent été critiqué par les conducteurs. Ces derniers réclamaient une meilleure intégration de leurs appareils Apple. D’ailleurs, l’absence de CarPlay était même perçue comme un point faible face à la concurrence. Si les tests en cours se confirment, Tesla pourrait enfin répondre à une attente exprimée depuis des années par sa communauté.

Un changement stratégique pour Tesla

L’arrivée potentielle de CarPlay dans les Tesla ne signifie pas encore une adoption définitive. En effet, les essais internes ne garantissent pas que la fonctionnalité sera déployée. Néanmoins, cela montre que le constructeur explore l’idée. Ce revirement est d’autant plus surprenant que les relations entre Elon Musk et Apple ont parfois été tendues. Musk avait notamment déclaré qu’il avait proposé de vendre Tesla à Apple lors de la crise du Model 3, mais que Tim Cook avait refusé de le rencontrer.

Si Tesla confirme cette intégration, cela représenterait une avancée importante pour l’expérience utilisateur. Les conducteurs pourraient alors profiter de leurs applications préférées, comme Apple Music ou Maps, directement sur l’écran géant des Model 3 et Model Y. Ce rapprochement renforcerait aussi l’attractivité des véhicules Tesla auprès des acheteurs qui considèrent CarPlay comme indispensable.

