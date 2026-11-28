Depuis le début de l’année, je travaille sur une Trust GXT 721 Ruya Pro, une chaise gaming large et épaisse, avec un excellent soutien lombaire. Elle a aussi ses défauts, et le premier m’a sauté au visage cet été, après mon test : elle tient chaud, vraiment chaud. Quand Paperloops m’a proposé la CloudOne, une chaise ergonomique à dossier en maille vendue 479,95 euros, la question s’est posée tout de suite. Est-ce que 80 euros de plus valent le changement de famille ?

Paperloops m’a envoyé cette chaise. Je l’ai montée dès son arrivée tant elle m’intriguait, et je l’utilise tous les jours depuis deux semaines. Je suis développeur en télétravail : je passe la journée assis devant mon bureau, à coder. Mon point de comparaison, c’est donc la Ruya, que j’ai testée en début d’année. Voici mon test de la Paperloops CloudOne.

Notre avis en bref sur la Paperloops CloudOne

La Paperloops CloudOne est une chaise extrêmement confortable, et surtout très bien pensée pour la posture. Sa forme empêche de s’avachir sans donner l’impression d’être contraint, son assise en mousse est excellente et son appui-tête soulage vraiment la nuque. On règle à peu près tout, et elle trouve sa place même devant un petit bureau. En revanche, il manque un repose-pied, l’assise n’a pas de housse lavable, et son prix de 479,95 euros représente tout de même un budget. Mais pour quelqu’un qui passe ses journées assis, c’est un vrai investissement.

Déballage : un gros carton, lourd et plein de papier bulle

La chaise est arrivée bien protégée. Paperloops n’a pas lésiné sur le papier bulle : chaque élément est emballé, et rien n’a souffert du transport.

Des roulettes larges, arrivées intactes comme le reste.

On retrouve les éléments classiques d’une chaise de bureau : la base, les roulettes, le vérin, l’assise, le dossier, l’appui-tête et les accoudoirs. Rien d’exotique, et c’est plutôt bon signe pour la suite.

Montage : une demi-heure du carton au bureau

J’ai bien aimé cette étape, ce qui n’est pas si courant. Entre l’ouverture du carton et le moment où je me suis assis dessus, à mon bureau, il s’est passé environ 30 minutes. C’est à peu près le temps qu’il m’avait fallu pour la Ruya, mais cette fois sans vis récalcitrante.

Le mécanisme sous l’assise, qui porte les leviers de réglage.

Je l’ai montée seul, sans difficulté : les étapes s’enchaînent sans surprise. Et 30 minutes, ça comprend le déballage et le tri des pièces, pas seulement le vissage.

Design : sobre, et ça passe partout

Paperloops a bien travaillé le design. La CloudOne est noire, fine, avec un dossier en maille tendue sur un cadre en Y. Elle ne ressemble pas à une chaise gaming, et c’est tant mieux. Elle passe aussi bien dans un open space que dans un bureau de développeur ou un petit bureau classique, même étroit.

Même devant un bureau étroit, la CloudOne ne déborde pas.

C’est une vraie différence avec la Ruya. La Trust est large, imposante, et réclame un grand bureau. La CloudOne, elle, se glisse devant un plateau étroit sans envahir la pièce.

La maille : plus facile à vivre, et sans doute plus fraîche

Le dossier et l’appui-tête sont faits d’un tissu tendu, une sorte de maille. Premier avantage : l’entretien. Il n’y a pas de mousse qui se salit et qu’il faut nettoyer spécialement.

Vu de dos, le dossier en maille laisse passer le jour, et donc l’air.

Second avantage : la chaleur. J’ai passé l’été à souffrir sur la Ruya, trop épaisse et trop chaude. Je n’ai pas pu tester la CloudOne dans la chaleur de Montpellier en plein été, test de novembre oblige. Mais avec une maille qui laisse passer l’air, je ne doute pas de la différence. C’est une estimation, pas une mesure : rendez-vous en juillet pour la confirmer.

Assise : une mousse profilée vraiment réussie

L’assise est vraiment top. Paperloops annonce une assise en mousse profilée en S. La marque ne parle pas de mémoire de forme, mais le confort est là dès les premières minutes, et il tient sur une journée de travail.

Une assise en mousse profilée, mais sans housse amovible.

Seul regret : il n’y a pas de housse amovible pour la laver. C’est déjà pas mal comme ça, et le jour où ce sera nécessaire, une shampouineuse devrait suffire. Dommage quand même, mais j’imagine qu’une housse amovible, avec sa fermeture éclair, aurait coûté plus cher.

Réglages : on adapte presque tout

On peut régler à peu près tout sur la Paperloops CloudOne. L’inclinaison du dossier, la distance entre l’assise et le dossier, la pression du soutien lombaire : tout s’ajuste. Paperloops annonce d’ailleurs un soutien lombaire réglable en hauteur et en profondeur, des accoudoirs 3D et une profondeur d’assise réglable. Une fois les bons réglages trouvés, la chaise s’adapte vraiment à la morphologie.

Les leviers sous l’assise, avec leurs indications Lock, Lift et Unlock.

Les accoudoirs suivent la même logique. Ils se règlent en hauteur et en profondeur, et ils pivotent vers l’intérieur ou l’extérieur. Ils sont aussi assez fermes pour ne pas bouger sans qu’on le veuille.

Des accoudoirs larges et fermes, qui ne bougent pas sans qu’on le veuille. Hauteur, profondeur et orientation : les accoudoirs se règlent dans tous les sens.

C’est un net progrès par rapport à la Ruya, dont les accoudoirs étaient pour moi le point le moins convaincant. Il faut quand même prendre le temps de chercher sa position au début. Mais une fois que c’est fait, on n’y touche plus : on est prêt à travailler, et à passer du temps dessus.

Appui-tête : un vrai plus pour la nuque

En tant que développeur, j’ai souvent mal à la nuque. L’appui-tête de la CloudOne est courbé, il se règle en hauteur et on peut faire pivoter son orientation. Il s’adapte donc à toutes les tailles.

De face : un appui-tête courbé, en maille comme le dossier. De profil : il se règle en hauteur et en orientation.

C’est génial, surtout comparé à la Ruya, dont l’appui-tête tombait trop haut pour moi. Juste en dessous, Paperloops a aussi ajouté un cintre pour accrocher proprement une veste. Ce n’est pas très beau, mais c’est utile, solide et à la bonne taille : j’y accroche la mienne sans souci.

Pas très beau, mais solide : ma veste y tient sans souci.

Confort : la Paperloops CloudOne change ma façon de m’asseoir

C’est là que la CloudOne m’a le plus marqué. De par sa forme, elle empêche de s’avachir ou de mal s’asseoir. Or c’est justement ce qui finit par causer des douleurs au dos ou aux hanches. Mais elle le fait sans sensation de contrainte : on s’assoit normalement, et ça change clairement les choses.

Le soutien lombaire tient le bas du dos sans l’enfermer.

En passant de l’une à l’autre, je me rends compte que la Ruya, orientée gaming, est plutôt mauvaise pour l’assise sur la durée. Sur la CloudOne, je pourrais travailler des heures sans ressentir la même gêne. La fatigue arrive plus tard. Dès le premier après-midi, j’ai eu envie d’en faire ma chaise principale, et ces deux semaines n’ont fait que le confirmer.

Paperloops CloudOne ou Trust GXT 721 Ruya Pro ?

Les deux chaises jouent dans la même zone de prix, mais pas dans la même famille. Voici ce que j’ai relevé en passant de l’une à l’autre, d’après mes deux tests.

Critère Paperloops CloudOne Trust GXT 721 Ruya Pro Prix 479,95 euros 400 euros Dossier maille tendue rembourré, épais Montage 30 minutes, déballage compris 27 minutes chrono, sans le déballage Encombrement passe devant un petit bureau demande un bureau large Appui-tête courbé, hauteur et orientation trop haut pour moi Soutien lombaire pression réglable réglable à la manivelle

Rapport qualité/prix

À 479,95 euros sur le site de Paperloops, la CloudOne n’est pas donnée, même avec la livraison offerte. Le prix d’entrée reste un poil élevé, et à ce tarif, l’absence de repose-pied et de housse lavable se remarque. Pour comparaison, la KQUEO Vertex, testée sur le Café du Geek en 2024 autour de 500 euros, inclut un repose-pied.

Face à la Ruya, vendue 400 euros, l’écart est de 80 euros. Pour moi, ils se justifient : la CloudOne est plus confortable sur la durée, plus discrète et plus agréable à vivre. À l’autre bout, une chaise gaming premium comme la Razer Iskur V2 NewGen tourne autour de 700 euros. La CloudOne se place donc dans une zone cohérente pour une chaise sur laquelle on passe sa journée.

C’est un vrai investissement. On passe des heures dessus chaque jour, et le gain sur la posture se sent rapidement.

Paperloops rassure aussi sur l’achat. La marque permet un essai de 100 jours, des retours gratuits et une garantie de 5 ans. Pour une chaise qu’on ne peut pas essayer en magasin, c’est un vrai filet de sécurité : si la posture ne vous convient pas, vous la renvoyez sous 100 jours.

Conclusion : faut-il acheter la Paperloops CloudOne ?

Je la recommande à ceux qui passent leurs journées assis : développeurs, télétravailleurs, et plus largement tous ceux qui ont tendance à s’avachir au fil de la journée. Elle convient aussi aux petits bureaux, là où une chaise gaming massive déborde. Vous hésitez avec une chaise gaming comme la Ruya ou la Razer Iskur V2 NewGen ? Posez-vous la question de l’usage : pour bosser des heures, la CloudOne est plus saine.

En revanche, je la déconseille si vous aimez vous allonger avec un repose-pied après la journée, ou si votre budget est serré. Pour une autre chaise ergonomique testée sur le site, jetez un œil à la LiberNovo Omni Pro. Pour ma part, l’essai est concluant : la Ruya va laisser sa place à la CloudOne.

Test de la Paperloops CloudOne 479.95€ La chaise ergonomique Paperloops CloudOne en quelques mots : La Paperloops CloudOne est une chaise ergonomique très confortable. Elle corrige la posture sans contraindre, se règle dans tous les sens et reste discrète dans un petit bureau. Son prix de 479,95 euros reste un poil élevé et il manque un repose-pied. Mais le confort au quotidien, l’essai de 100 jours et la garantie de 5 ans justifient l’investissement. Design et finitions - 8.5/10 8.5/10

Montage - 9/10 9/10

Réglages et ergonomie - 9/10 9/10

Confort - 9/10 9/10

Rapport qualité/prix - 8/10 8/10 Globalement 8.7/10 8.7/10 Pour Confort

Posture

Appui-tête

Dossier respirant

Montage rapide Contre Prix un poil élevé

Pas de repose-pied

Pas de housse lavable

Cintre peu esthétique