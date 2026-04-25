Test – Edifier M90 : des enceintes Hi-Res qui bousculent tout

J’ai installé les Edifier M90 un week-end, sur un meuble TV. Dès les premières secondes, j’ai compris que ces enceintes n’étaient pas « juste » compactes. En pratique, elles ont transformé l’espace environnant en vraie zone d’écoute. Ensuite, j’ai lancé une playlist en LDAC via mon smartphone. Et là, surprise : la scène sonore dépasse clairement leur taille.

Ainsi, les Edifier M90 ne sont pas de simples enceintes. Elles visent un usage hybride : bureau, TV et musique Hi-Res. Pourtant, est-ce suffisant pour justifier leur positionnement ? La réponse est oui, mais pas pour tout le monde. Ces enceintes sont idéales pour ceux qui veulent un setup propre, puissant et polyvalent sans passer par un ampli classique.

Notre avis en bref : Faut-il l’acheter ?

Les Edifier M90 sont un excellent choix si vous cherchez un système audio compact, puissant et moderne. Ainsi, leur puissance de 100W RMS est bien réelle. De plus, la qualité sonore Hi-Res est bluffante pour ce format. Cependant, elles ne remplaceront pas un vrai système hi-fi avec caisson inclus. En revanche, leur polyvalence HDMI eARC, Bluetooth LDAC et USB-C en fait un produit ultra complet. Ces enceintes sont particulièrement adaptées pour améliorer le son de sa TV, comme un système son Bluetooth ou bien sur un bureau.

Produit disponible sur Edifier M90 Enceintes d’Ordinateur, 100W RMS, Hi-Res Audio, LDAC, Bluetooth 6.0, HDMI eARC, Optique, USB-C, AUX, Sortie Caisson, télécommande-Noir

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Le design des Edifier M90 est-il vraiment pratique ?

Dès l’unboxing, Edifier donne le ton. Le packaging est propre, bien organisé et rassurant. Deux boites sur le dessus contiennent les câbles et télécommande. A noter que les piles sont incluses. Ensuite, je découvre deux enceintes compactes mais denses. Elles inspirent confiance immédiatement.

Le design est clairement moderne. Ainsi, on retrouve une finition mate élégante. Les lignes sont sobres, sans excès. Pourtant, elles gardent une identité visuelle forte. Elles s’intègrent parfaitement sur un bureau ou sous une TV. Elles sont disponibles en deux coloris, blanc ou noir. Il faut bien avouer que le coloris blanc fait bien ressortir le design moderne.

En pratique, j’ai apprécié leur format. Elles prennent peu de place, ce qui est rare pour une puissance de 100W RMS. D’ailleurs, comparées aux enceintes Edifier P17 testées, elles sont assez similaires en taille.

Dans la boîte, on trouve :

• Les deux enceintes M90

• Une télécommande

• Les câbles nécessaires

• Un guide rapide

La télécommande est un vrai plus. Elle permet de changer de source ou ajuster le volume rapidement. C’est très pratique de disposer d’une télécommande, cela permet de s’affranchir de piloter uniquement au smartphone.

Cependant, un point me dérange. Il n’y a pas de pieds. Donc, pour un positionnement optimal, il faudra investir en plus ou les positionner sur un meuble. Enfin, la qualité de fabrication est excellente. Rien ne bouge. Les boutons sont précis. Et les matériaux respirent la solidité.

Quelles sont les caractéristiques techniques des Edifier M90 ?

Avant de parler usage, il faut comprendre leur fiche technique. Et elle est impressionnante pour ce format.

Caractéristiques principales :

• Puissance : 100W RMS

• Audio : 24-bit / 96 kHz

• Certification : Hi-Res Audio + Hi-Res Wireless

• Bluetooth : 6.0 avec codec LDAC Le LDAC transmet plus de données qu’un codec SBC, ce qui améliore les détails sur les morceaux bien encodés.

• Connectiques : HDMI eARC, Optical, USB-C, AUX

• Application : Edifier ConneX

• Caisson : possible en option

Ainsi, les M90 ne sont pas de simples enceintes. Elles remplacent presque une barre de son. En pratique, la connectivité est leur force. Par exemple, j’ai branché ma TV en HDMI eARC. Ensuite, j’ai connecté mon smartphone en USB-C. Et enfin, mon smartphone en Bluetooth LDAC.

Le basculement entre sources est instantané. C’est un vrai confort au quotidien. De plus, l’application application Edifier ConneX officielle permet d’ajuster les profils audio. On peut personnaliser l’égalisation facilement. Certains trouveront dommage d’avoir le bouton de commande à l’arrière, je me suis dit que ce n’était pas pratique mais au final devant le design aurait été moins joli.

Cependant, l’absence de caisson inclus se fait sentir. Donc, pour les amateurs de basses profondes, un achat supplémentaire sera nécessaire. Enfin, la compatibilité HDMI eARC est un énorme avantage. Elle permet d’utiliser ces enceintes comme système TV sans compromis.

Les performances audio tiennent-elles leurs promesses ?

Dès les premières écoutes, j’ai été surpris. Le rendu est propre, détaillé et vraiment puissant. Elles surprennent par leur puissance pour de si petites enceintes. Ainsi, les voix sont claires. Les médiums sont bien présents. Et les aigus restent précis sans être agressifs. En revanche, les basses sont correctes mais pas profondes sans caisson.

J’ai testé plusieurs situations :

Dans un salon avec TV

Le rendu est excellent. Les dialogues sont nets. Et les effets sonores sont bien spatialisés. Ainsi, elles remplacent facilement une barre de son classique.

Sur un bureau en musique

Là, elles brillent. Le son est immersif malgré la proximité. Par exemple, sur du jazz ou du classique, les détails sont impressionnants.

Dans un environnement bruyant

J’ai testé avec un aspirateur en fond. Pourtant, le volume reste suffisant. Les 100W RMS sont bien présents.

Comparées aux P17 :

• Les M90 sont plus modernes

• L’usage est plus polyvalent

• La connectivité est bien supérieure

Comparatif Edifier M90 vs Edifier P17

Critère Edifier M90 Edifier P17 Format Compact actif Bibliothèque passive Puissance 100W RMS Dépend de l’ampli Connectivité HDMI, USB-C, BT LDAC Aucune Hi-Res Oui Non Usage Polyvalent Hi-fi classique Caisson Optionnel Non

Ainsi, les M90 sont bien plus modernes. Cependant, les P17 restent intéressantes pour une installation hi-fi classique avec ampli.

L’utilisation est-elle simple au quotidien ?

Au quotidien, les M90 sont un vrai plaisir. Ainsi, la configuration est rapide. En quelques minutes, tout fonctionne. Ensuite, le changement de source est fluide. L’application mobile est simple. On ajuste le son en quelques clics. Également, les profils prédéfinis sont utiles.

J’ai particulièrement apprécié l’usage polyvalent. Le matin, je passe en USB-C pour une source externe. Ensuite, le soir, je bascule sur la TV en HDMI. Tout cela sans manipulation compliquée.

Cependant, j’ai rencontré une contrainte. Sans caisson, les films manquent parfois d’impact. Donc, pour une expérience cinéma, il faudra compléter. Enfin, le Bluetooth LDAC est un vrai plus. La qualité sonore est bien supérieure au Bluetooth classique.

Pourquoi acheter les Edifier M90 aujourd’hui ?

Les M90 répondent à un besoin précis. Elles s’adressent à ceux qui veulent simplifier leur setup audio.

Ainsi, elles remplacent :

• Une barre de son

• Des enceintes PC

• Une petite chaîne hi-fi

En pratique, elles sont parfaites pour :

• Un bureau moderne

• Un salon minimaliste

• Une installation sans ampli

Cependant, elles ne conviennent pas à tout le monde. Les puristes préféreront un système hi-fi séparé. Mais pour 90 % des utilisateurs, elles offrent un excellent compromis. De plus, la présence du Bluetooth 6.0 et du LDAC les rend très durables.

Conclusion : les Edifier M90 sont-elles un bon investissement ?

Après plusieurs jours, on peut dire que les Edifier M90 sont une réussite. Ainsi, elles combinent puissance, qualité audio et polyvalence. De plus, leur connectivité est exceptionnelle. En revanche, l’absence de caisson inclus est leur principale limite.

Ces enceintes s’adressent pour ceux qui veulent un système audio moderne et simple. En pratique, elles sont parfaites pour un usage mixte source Bluetooth et TV.

Produit disponible sur Edifier M90 Enceintes d’Ordinateur, 100W RMS, Hi-Res Audio, LDAC, Bluetooth 6.0, HDMI eARC, Optique, USB-C, AUX, Sortie Caisson, télécommande-Noir

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