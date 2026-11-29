Test – Ice Smart Band : connecté, mais sans écran !

Ice-Watch, marque belge connue pour ses montres colorées et tendance, propose également des accessoires connectés. Les montres connectées sont devenues de véritables compagnons du quotidien. Pourtant, la marque choisit un nouveau pari avec son Ice Smart Band, un bracelet connecté qui se concentre sur l’essentiel : le suivi de la santé, du sommeil et des activités physiques, tout en restant particulièrement discret au poignet.

Commercialisé au prix de 79 €, ce bracelet promet une autonomie pouvant atteindre 20 jours, plus de 100 modes sportifs et une analyse personnalisée des données de santé grâce à l’intelligence artificielle.

L’Ice Smart Band semble avoir de sérieux arguments pour séduire. Mais que vaut-il réellement au quotidien ? C’est ce que j’ai découvert à travers ce test.

Unboxing de l’Ice Smart Band

L’Ice Smart Band est livré dans une boîte cartonnée aux couleurs de la marque, mêlant le rose pâle et l’orange vif. Une large fenêtre transparente permet d’apercevoir directement le bracelet connecté ainsi que son second bracelet, un bon moyen de découvrir le produit avant même l’ouverture.

À l’intérieur, les deux bracelets sont soigneusement installés dans un support en mousse noire. Le modèle Rose Gold Black que nous avons reçu est équipé d’un bracelet en nylon noir, avec un boîtier aux finitions rose doré. Un second bracelet en silicone beige clair est également fourni, permettant de changer de style selon ses envies.

Le coffret contient également un câble de recharge USB magnétique orange, fidèle aux couleurs de la marque, ainsi qu’un petit manuel d’utilisation en français et en anglais.

Ainsi, l’ensemble est plutôt bien présenté et donne une première impression soignée. On apprécie particulièrement la présence de deux bracelets dès l’achat, un petit plus qui permet de varier les styles sans avoir à investir dans un accessoire supplémentaire.

Fiche technique de l’Ice Smart Band

Marque Ice-Watch Modèle ICE Smart Band Rose-Gold Black (026254) Prix public annoncé 79 € Écran Aucun Dimensions du boîtier 25 × 47 mm Poids 29 g Matériau du boîtier Alliage de zinc Bracelets fournis Nylon noir et silicone beige clair (20 mm)/ Nylon noir et silicone noir (20mm) Batterie 180 mAh Autonomie annoncée 14 à 20 jours Recharge Câble USB magnétique Résistance à l’eau 3 ATM Suivi santé Fréquence cardiaque, SpO₂, VFC, stress, sommeil Activités sportives Plus de 100 modes GPS intégré Non Application ICE BAND Compatibilité annoncée iOS 9.0+ et Android 5.1+ Garantie 2 ans

Design et confort de l’Ice Smart Band

L’Ice Smart Band se distingue des montres connectées traditionnelles par son absence totale d’écran. Ici, pas de cadran numérique ni de menus à parcourir : le bracelet se contente de collecter les données, consultables ensuite depuis un smartphone.

Le modèle Rose Gold Black que j’ai testé associe un boîtier en alliage de zinc aux finitions rose doré à un bracelet en nylon noir ou un bracelet en silicone beige clair. Si l’ensemble affiche un style plutôt moderne, dans les deux cas, il n’est pas forcément aussi discret ou élégant qu’on pourrait l’imaginer. Son boîtier rectangulaire reste assez imposant sur le poignet et ne passe pas totalement inaperçu sur un poignet assez fin.

En revanche, c’est du côté du confort que l’Ice Smart Band marque des points. Avec seulement 29 grammes sur la balance, il se révèle particulièrement léger et agréable à porter au quotidien. Le bracelet en nylon épouse bien le poignet et ne provoque aucune gêne particulière, même après plusieurs heures d’utilisation.

Autre bonne surprise : son confort pendant la nuit. Contrairement à certaines montres connectées qui peuvent devenir gênantes pour dormir, l’Ice Smart Band se fait facilement oublier. Un véritable atout pour profiter pleinement de ses fonctionnalités de suivi du sommeil.

Application ICE BAND : le centre de contrôle

Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot

Aussi, puisque le bracelet ne possède aucun écran, l’application ICE BAND occupe une place centrale dans son fonctionnement.

Disponible sur iOS et Android, elle permet de retrouver les informations collectées tout au long de la journée : nombre de pas, fréquence cardiaque, qualité du sommeil, niveau de stress ou encore activités sportives.

L’objectif est de regrouper ces différentes mesures dans une interface permettant de suivre leur évolution dans le temps.

Le bracelet est également compatible avec Strava, Apple Health et Google Health Connect, un avantage pour les utilisateurs qui souhaitent centraliser leurs données dans d’autres applications.

De plus, l’une des fonctionnalités mises en avant par Ice-Watch concerne l’intelligence artificielle. Après trois jours de port, l’application peut générer automatiquement un rapport de santé personnalisé à partir des données enregistrées.

Ainsi, cette fonction constitue un argument intéressant, à condition que les analyses apportent de véritables informations utiles et ne se limitent pas à reformuler les statistiques déjà disponibles.

Le suivi de santé avec l’Ice Smart Band

Malgré son format minimaliste, l’Ice Smart Band propose plusieurs fonctions généralement présentes sur des montres connectées plus imposantes.

Fréquence cardiaque et oxygénation du sang

Le bracelet permet de suivre la fréquence cardiaque et de mesurer la saturation en oxygène du sang, appelée SpO2.

Aussi, ces informations peuvent être intéressantes pour observer certaines tendances, notamment au repos ou pendant la nuit.

Toutefois, il convient de rappeler qu’il s’agit de mesures indicatives, qui ne remplacent pas celles réalisées avec un dispositif médical.

Screenshot Screenshot Screenshot

Variabilité de la fréquence cardiaque et stress

L’Ice Smart Band propose également le suivi de la variabilité de la fréquence cardiaque, ou VFC.

Cette donnée correspond aux variations de temps entre deux battements cardiaques. Son évolution peut notamment apporter des indications sur la récupération et la réponse de l’organisme au stress.

De plus, le bracelet complète ces mesures par un suivi du stress, permettant d’observer les variations enregistrées au fil des journées.

Au final, l’intérêt réside surtout dans l’analyse des tendances sur plusieurs jours plutôt que dans l’interprétation d’une valeur isolée.

Screenshot Screenshot Screenshot

Le sommeil : un suivi détaillé

Le suivi du sommeil représente probablement l’une des fonctionnalités les plus intéressantes de ce bracelet sans écran.

Grâce à ses capteurs, l’Ice Smart Band distingue différentes phases de sommeil : léger, profond, paradoxal (REM) et périodes d’éveil.

Toutes ces informations sont ensuite présentées dans l’application, permettant de visualiser la durée de la nuit et sa répartition entre les différentes phases.

Ainsi, ces informations peuvent aider à mieux comprendre ses habitudes nocturnes, même si les bracelets grand public ne sont pas capables de mesurer les stades du sommeil avec la précision d’un examen spécialisé.

L’intérêt d’un bracelet aussi léger est de pouvoir le conserver pendant la nuit sans avoir l’impression de dormir avec une véritable montre connectée. De plus, il n’y a pas d’écran qui peut s’éclairer la nuit à son poignet.

Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot

Plus de 100 modes sportifs

Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot

L’Ice Smart Band ne se limite pas au suivi de la santé. En effet, il propose également plus de 100 modes sportifs, parmi lesquels la marche, la course à pied, le vélo, le yoga, le Pilates ou encore le ski.

De ce fait, cette polyvalence permet de couvrir de nombreuses activités, qu’il s’agisse de sport régulier ou simplement d’un suivi de l’activité quotidienne.

Autre point intéressant, l’Ice Smart Band est compatible avec Strava, la célèbre application dédiée au suivi des activités sportives. Ainsi, il est possible de synchroniser ses séances avec la plateforme pour retrouver ses performances et suivre ses progrès au fil du temps.

Petit regret toutefois : l’ICE Smart Band ne détecte pas automatiquement certaines activités sportives, comme la marche. Il faut donc penser à lancer manuellement une séance depuis l’application pour que celle-ci soit enregistrée comme une activité sportive, ce qui n’est pas toujours très pratique au quotidien.

Côté étanchéité, l’Ice Smart Band bénéficie d’une résistance à l’eau de 3 ATM. Cette certification permet au bracelet de résister à la transpiration, aux éclaboussures et au lavage des mains. Toutefois, elle ne convient pas à une utilisation sous la douche, dans le bain ou à la piscine. Les amateurs de natation devront donc retirer leur bracelet avant de se mettre à l’eau.

Il faut néanmoins souligner l’absence de GPS intégré. En effet, les utilisateurs qui souhaitent enregistrer précisément leurs parcours devront donc tenir compte de cette limitation et des possibilités offertes par leur smartphone.

De même, l’absence d’écran ne permet pas de consulter instantanément ses performances pendant l’effort. L’Ice Smart Band privilégie clairement le suivi et l’analyse après l’activité plutôt que l’accompagnement sportif en temps réel.

Une autonomie longue durée

C’est sans aucun doute l’un des gros points forts de l’Ice Smart Band ! Grâce à sa batterie de 180 mAh et à l’absence d’écran, Ice-Watch annonce une autonomie comprise entre 14 et 20 jours selon l’utilisation.

En effet, après sept jours d’utilisation quotidienne par exemple, il me restait encore 56 % de batterie. Une excellente performance, d’autant plus que le bracelet est porté aussi bien en journée que pendant la nuit pour assurer le suivi du sommeil.

Cette endurance est particulièrement appréciable au quotidien. Plus besoin de penser constamment à recharger son bracelet, contrairement à certaines montres connectées qui nécessitent des passages réguliers sur leur chargeur.

La recharge s’effectue à l’aide du câble USB magnétique fourni dans le coffret.

Ainsi, avec une telle endurance, l’Ice Smart Band tient ses promesses, même s’il faudra attendre la première recharge pour connaître précisément sa durée de fonctionnement sur un cycle complet.

Conclusion

En somme, avec son Ice Smart Band, Ice-Watch propose une alternative intéressante aux montres connectées traditionnelles. Si son design n’est pas forcément le plus discret ni le plus élégant, il se rattrape largement par son confort et sa légèreté. Agréable à porter tout au long de la journée, il se fait également oublier pendant la nuit, un véritable atout pour le suivi du sommeil.

Ses nombreuses fonctionnalités de suivi de la santé, ses plus de 100 modes sportifs et sa compatibilité avec Strava en font un compagnon polyvalent au quotidien. On regrette toutefois l’absence de GPS intégré, une étanchéité limitée à 3 ATM et l’obligation de consulter son smartphone pour accéder aux données.

Mais son véritable point fort reste son excellente autonomie. Après une semaine d’utilisation, il affiche encore 56 % de batterie, une performance particulièrement appréciable.

Proposé à 79 €, l’Ice Smart Band offre donc un rapport fonctionnalités/prix intéressant. Sans chercher à remplacer une véritable montre connectée, il constitue une solution pratique et confortable pour celles et ceux qui souhaitent suivre leur santé et leurs activités sans écran au poignet.

Revue du Ice Smart Band 79€ Résumé L’ICE Smart Band d’Ice-Watch séduit avant tout par son excellent confort et sa grande autonomie. Léger et agréable à porter, même pendant la nuit, il propose un suivi complet de la santé et du sommeil. Malgré un design un peu imposant, l’absence de GPS et une étanchéité limitée, ce bracelet connecté sans écran constitue une alternative intéressante aux montres connectées traditionnelles, le tout pour 79 €. Design et finitions - 8/10 8/10

Confort et ergonomie - 9/10 9/10

Suivi de la santé et du sommeil - 9/10 9/10

Fonctionnalités sportives - 8/10 8/10

Autonomie - 9.5/10 9.5/10 Globalement 8.7/10 8.7/10 Pour Excellent confort, même la nuit

Très bonne autonomie

Suivi santé et sommeil complet

Deux bracelets fournis

Prix accessible (79 €) Contre Boîtier un peu imposant

Pas de GPS intégré

Étanchéité limitée à 3 ATM

Smartphone indispensable pour consulter les données