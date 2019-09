Le MSI WS65 9TM est un nouveau PC portable qui se destine aux professionnels. En effet, ce modèle fait partie de la gamme WorkStation du constructeur taïwanais. Ce modèle à près de 3000€ est optimisé pour les créatifs.

Caractéristiques techniques du MSI WS 9TM

CPU : I7-9750H à 2,60 GHz

GPU : Quadro RTX 5000 MAX Q – 16 Go

RAM : 32 Gb

SSD : 1 To

Écran : 15.6″ UHD (3840×2160)

Poids : 1,9kg

Design

Le design du MSI WS65 9TM est particulièrement sobre. En effet, le capot en aluminium noir mat, supplanté du logo de la gamme doré. Un liseré doré fait également le tour de celui-ci.

Vue générale du MSI WS65 9TM









Sur le flanc gauche, on retrouve le classique port Ethernet (RJ45), deux ports USB A 3.2 ainsi que deux prises jack (micro et caque) séparées.



Flanc gauche du MSI WS65 9TM

Sur le flanc droit, on retrouve un port USB A 3.2, un port USB-C compatible Thunderbolt, un mini display port ainsi qu’un port HDMI (4K 60Hz).

Flanc droit du MSI WS65 9TM

Le grand absent, est le lecteur de carte SD pourtant indispensable sur un modèle qui se destine aux créatifs.

Vue intérieure du MSI WS65 9TM

Le MSI WS65 9TM est également très joli à l’intérieur. Un clavier rétroéclairé qui somme toute est très agréable à l’utilisation !

Le trackpad large permet une utilisation vraiment agréable avec des gestes bien pensés pour zoomer ou réduire une page dans la barre de tâche. Le capteur d’empreinte est positionné au sein du trackpad en haut à gauche, celui-ci fonctionne très bien. Effectivement, nous notons peu de ratés et un capteur rapide.

Écran

MSI a mis le paquet sur l’écran du WS65 9TM, celui-ci fait 15,6” pour une résolution UHD. En pratique cela change vraiment les choses, la qualité est excellente. La colorimétrie est très bonne avec une reproduction 72% du profil de couleur NTSC. Ajoutons qu’avec un logiciel MSI, il est possible d’ajuster la colorimétrie de celui-ci.

Logiciel MSI True Color – Screenshot Le Café du Geek

En intérieur, aucun problème de luminosité néanmoins en plein soleil l’écran n’est plus vraiment lisible. C’est dommage, mais cela n’est pas son usage premier. À ce prix, on regrette juste l’absence de capteur de luminosité ambiante.

L’écran en plein soleil, la lecture devient pénible…

Performances

Le MSI WS65 9TM envoie du lourd ! Notre configuration en I7-9750H, Quadro RTX 5000 MAX Q – 16 Go et 32Gb de RAM, c’est montré particulièrement performante. De plus, de multiples configurations sont disponibles sur le site de MSI, avec la possibilité d’avoir un I9 par exemple.

Une configuration musclée !

WS65 9TM s’agit du PC de rêve pour les créatifs avec sa configuration musclée aucun problème pour faire de la retouche photo d’un fichier RAW en 4K sur la suite Adobe. Mais il est également possible de faire du montage vidéo 4K, de la 3D ou des effets spéciaux sans aucun problème.

CineBench R20 – Test du CPU

SuperPI – Test de la RAM

Avoir une bonne puissance brute, mais la rapidité de stockage est également très important. Sur le MSI WS65 9TM, on retrouve uniquement un SSD de 1To, très performant. Sa principale force est d’être optimisé pour des logiciels de CAD comme Maya, SolidWorks et bien d’autres !

CrystalDiskMark pour tester les performances du SSD

Terminons simplement sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un PC pour jouer. Cela est évidemment possible, mais ce n’est pas du tout optimisé pour cet usage. Nous n’avons pas testé le PC sur ce point.

Son

Les haut-parleurs sont corrects sans pour autant être incroyable, néanmoins pour regarder une série sur Netflix le soir c’est parfaitement suffisant.

Pour les plus audiophile, les deux prises jack (micro et casque) offre d’excellentes performances. Puisqu’il propose une reproduction très fidèle du son.

Autonomie & Mobilité

L’autonomie du MSI WS65 9TM est plutôt bonne pour ce type de PC, cependant l’autonomie va être intimement liée à votre usage. On regrette un bloc chargeur, encore assez volumineux, et l’absence de recharge en USB-C.

MSI a fait le choix d’un PC compact et pas trop lourd. Il est facilement transportable, seul son alimentation secteur est un peu embêtante à transporter. Même fortement sollicités, les ventilateurs se montrent discrets. Dernier point je regrette à titre personnel, l’absence du support d’une carte SIM 4G, comme le Swift 7 de Acer.

Le MSI WS65 9TM est conçu pour fonctionner dans des situations compliquées, avec une certification MIL-STD 810G.

Liste des tests réalisés dans le cadre de la certification // Source : MSI

Conclusion

Le MSI WS65 9TM est un très joli PC avec des performances énormes pour les créatifs, l’écran est vraiment à la hauteur. Les petits défauts qu’ils possèdent sont assez anecdotiques.

MSI WS65 9TM 3 265 € 8.4 Design 8.0/10

















Écran 9.0/10

















Performances 10.0/10

















Son 7.0/10

















Autonomie & Mobilité 8.0/10

















Points positifs Très beau design

Un écran au top

Performances incroyable Points négatifs Absence de lecteur de carte SD

Son des hauts-parleur

Bloc secteur peu portatif