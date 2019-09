Sélection de produits Xiaomi pour cette rentrée High-Tech

Vous n’avez toujours pas choisi votre nouveau téléphone, votre montre connectée, ou encore votre trottinette électrique pour aller au boulot ? Xiaomi vous propose tous les produits qu’il vous faut !

J’ai besoin d’un téléphone !

Alors on va vite foncer sur le Mi 9T Pro, qui est la petite bombe du moment. Un design d’exception, une caméra « pop-up », un système de refroidissement ultra-efficace, bref, il a tout pour plaire. On a d’ailleurs pu le tester ici, chez Le Café du Geek.

C’est bien beau, mais je ne veux pas de la surcouche MIUI !

Alors le Mi A3 est fait pour vous ! Entre un Snapdragon 665 AIE, un capteur photo 48Mpx, un magnifique design, cela fait de lui un téléphone qui a un excellent rapport qualité/prix. Nous l’avions également testé.

Xiaomi Mi A3 64Go Bleu Capteur d'empreintes digitales sous l'écran

Triple caméra 48 MP ultra grand angle, caméra Selfie 23 MP avec IA

Je veux écouter de la musique… sans fil !

On vous propose les Mi True Wireless. A moins de 80€ pour 10 heures d’autonomie, compatible Android et iOS, et un son de qualité, ces écouteurs ont tout pour plaire.

Une montre connectée ?

Il est tout beau, il est tout neuf, c’est le Mi Smart Band 4 ! Avec ses 20 jours d’autonomie, son rappel d’inactivité, son magnifique écran AMOLED, un accompagnement sportif sur l’application Mi Fit… Le tout, pour moins de 50€ ! Dingue, non ?

Faut que je me déplace !

Chez Le Café du Geek, nous avions pu tester une trottinette de chez Xiaomi, et nous avions été séduit pour le rapport qualité/prix tout bonnement excellent. Un moteur haute-performance, une autonomie jusqu’à 45km, et un panneau de contrôle intégré, il y a tout dedans ! On vous laisse lire le test ici :

Alors, séduits ?

Vous pouvez découvrir tout l’univers Xiaomi sur leur site Internet.

Si vous le souhaitez, vous pouvez trouver des bons plans sur notre site ! Ça se passe ici !