Le iXPAND Wireless Charger de Sandisk, est un chargeur sans fil QI avec une particularité pour les personnes qui font beaucoup de photos avec leur smartphone. En effet, ce produit a la possibilité de sauvegarder vos photos et vidéos sur une mémoire interne.

Sandisk, la recharge sans fil

C’est l’une des fonctionnalités stars ses dernières années sur nos smartphones, la recharge sans fil. Elle nous permet de recharger facilement nos smartphones, il suffit de le poser sur un petit galet et la recharge débute automatiquement.

TEST – Sandisk iXpand Wireless Charger – Vue de face

Le Sandisk IXPAND Wireless Charger est un chargeur compatible avec la norme de recharge sans fil QI. C’est le cas des iPhone, Samsung S10, Note 10 et des dizaines d’autres.

Avec sa puissance de 10W, elle recharge rapidement votre smartphone. Le IXPAND Wireless Charger est livré avec un câble qui mesure 1m80 ainsi que son bloc chargeur. Il est bon de noter que ce n’est pas le cas de tous les chargeurs sans fil.

Les connecteurs du Sandisk iXpand Wireless

Sandisk a également intégré son savoir-faire dans ce chargeur sans fil avec des protections contre la surcharge et il dispose de la recharge adaptative pour protéger la batterie de votre téléphone. Le iXpand Wireless Charger possède également une protection dans le cas où des clés ou un objet métallique se retrouve accidentellement sur le chargeur alors il s’éteint.

Une question pourrait subsister, est-ce que ça fonctionne avec ma coque ? La réponse est oui ! Il est possible de recharger avec une coque de téléphone jusqu’à 3mm d’épaisseur. Dans notre cas, on vous confirme que pour avoir tester avec un Note 9 et une coque transparente banale, aucun problème. Le seul bémol, c’est qu’il faut correctement placer son smartphone sous peine qu’il ne se recharge pas.

Sandisk, la sauvegarde des photos

La vie privée est au cœur de l’actualité en ce moment, avec une perte de confiance dans les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft). C’est pour cela que le IXPAND Wireless Charger propose une mémoire de 128Go ou 256Go de stockage.

Page d’accueil de l’application Sandisk

Pour cela, la première étape est de télécharger l’application dédiée. La configuration est simple et rapide, il suffit de configurer son réseau Wifi. Ensuite, quand vous rechargez votre téléphone vos photos et vidéos se sauvegardent automatiquement. Notons également la possibilité de sauvegarder ses contacts sur le iXPAND Charger.

Ce mode de sauvegarde présente plusieurs intérêts :

La préservation de votre vie privée.

Le stockage de vos photos et vidéo sans compression.

La limite de stockage semble contraignante, néanmoins elle impose une chose que nous n’avons plus l’habitude de faire depuis longtemps : du tri !

Conclusion

Le Sandisk iXPAND charger est un produit qui fait bien ce qu’on lui demande. Néanmoins, son positionnement tarifaire nous y fait réfléchir à deux fois avant de s’équiper.

iXPAND WIRELESS CHARGER 117,99€ 7.5 Globale 7.5/10

















Points positifs La sauvegarde automatique

Le design

La configuration est simple Points négatifs Le prix

Le stockage limité et non extensible ACHETER