Test – Sony Xperia PRO-I : Le premier smartphone adressé aux photographes professionnels

Le marché des smartphones, bien que surmené par de nombreux constructeurs qui annoncent de nouveaux produits à un rythme effréné, est aujourd’hui propulsé par un critère fatidique. Facile à remarquer, depuis plusieurs mois maintenant, les constructeurs tout comme les consommateurs s’attendent à avoir le meilleur smartphone équipé d’un appareil photo performant. C’est aujourd’hui le critère principal dans les campagnes marketing. Tellement que le constructeur Sony s’adresse principalement aux professionnels de la photo en commercialisant le premier smartphone professionnel. Oui, vous avez bien lu, il s’agit là d’une nouvelle catégorie de smartphone. On connait tous la qualité du travail de Sony pour ses appareils photo et ses caméras, qu’ils soient destinés au grand public ou aux pros. Alors en prenant en main le Sony Xperia PRO-I, on avait de grandes attentes…

Un Xperia Pro-I haut de forme

On reconnait un smartphone Sony par sa forme. Une fois n’est pas coutume, le constructeur a réutilisé son format allongé en 21:9 pour une prise en main très agréable. Agréable oui, mais peu pratique pour les petites mains. En effet, pour atteindre le haut de l’écran, il faudra faire un petit mouvement de main pour changer la prise en main, ou utiliser sa seconde main.

La totalité des boutons du Sony Xperia Pro-I se trouvent sur la tranche droite. On y retrouve les fameux boutons de volume et le déverrouillage. Mais aussi un bouton déclencheur d’appareil photo qui démarre l’application. Enfin, un bouton qui active Google Assistant. Si si, ça existe encore. Les contours du smartphone sont rayés, ce qui peut surprendre au début. Mais finalement, pas d’une si grande utilité. Ou peut être un meilleur grip encore une fois pour la prise de photo/vidéo.

À l’arrière, un dos tout lisse, satisfaisant. Les capteurs photo sont positionnés en vertical, au milieu. Pas de risque que le smartphone penche d’un côté ou de l’autre lorsqu’il est sur la table.

Écran grand format, qualité 4K

Format 21:9, quel plaisir à prendre en main ! La taille de l’écran peut ne pas plaire à tout le monde, mais il faut bien reconnaître que Sony a toujours proposé une expérience différente et appréciable avec ses smartphones. Il dépassera forcément de la plupart des poches de pantalon, mais l’écran de 6,5 pouces et son taux de rafraîchissement à 120 Hz sont un pur régal à utiliser. La définition est impressionnante avec 3840 x 1644 pixels. Un presque 4K qui permet de profiter pleinement des vidéos Youtube ou des prises de vue dans la galerie photo. On a pu avoir quelques difficultés à utiliser le Sony Xperia PRO-I en pleine journée ensoleillée, manquant une pointe de luminosité par rapport à des smartphones à quelques centaines d’euros moins cher.

Appareil Photo

Vendu comme un smartphone équipé d’un capteur photo d’un boîtier Sony, le Sony Xperia Pro-I est très attendu sur ses résultats. Avant de vous en parler, il est important de faire un point sur cette partie. En effet, Sony vend son nouveau smartphone haut de gamme comme l’appareil ultime destiné aux professionnels. De ce fait, le smartphone propose une panoplie de paramètres, que l’on peut retrouver dans un boitier. Le problème du Sony Xperia Pro-I, c’est qu’il fait un mix entre un appareil photo professionnel, qui permet donc d’avoir un produit compact pour des photos ou vidéos qui seront traités en post-production, et un téléphone pour le quotidien.

Et c’est là le problème. Il n’est pas destiné à tout le monde, encore moins ceux qui veulent constamment les derniers produits à la mode et les plus onéreux. Ce smartphone est exclusivement destiné aux passionnés de photo ou vidéo. Car comme vous pourrez le constater par vous même, il n’y a aucun traitement réalisé par l’appareil sur les clichés. De ce fait, les photos ne sont pas destinées à être publié dans la foulée sur les réseaux sociaux. Les concurrents comme l’iPhone 13 ou encore le Huawei P50 sont eux des smartphones haut de gamme pour le grand public. Il est très important de comprendre la différence, et c’est pour cela que Sony indique sur son site « smartphone professionnel ».

Bref, revenons à nos capteurs. Le capteur principal et réputé provenant du Sony RX100 VII porte le nom de Sony Exmor RS. D’une taille de 1 pouce, il a été réduit pour, bien évidemment, être incrusté dans le smartphone. On l’imagine, réduire veut également dire baisser la qualité du rendu. On ne peut pas tout avoir. Celui-ci passe donc d’un capteur de 20 mégapixels à 12 mégapixels dans le Xperia PRO-I. Le smartphone est également équipé d’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 12 mégapixels. Nous n’allons pas vous faire de comparatif sur les statistiques de ceux-ci, nos compères le feront mieux que nous !

Résultat des courses, le Sony Xperia Pro-I permet d’avoir des clichés de qualité. On regrette toute fois que le capteur ultra grand-angle soit brouillon, avec un manque de détails. Mais les 2 autres capteurs permettent d’avoir un rendu coloré, proche du réalisme. Pour le téléobjectif, il faudra penser à bien régler la mise au point pour bénéficier de la meilleure luminosité possible. L’ensemble des clichés peuvent être enregistrés en format Raw, le fameux format des photographes professionnels. Et c’est là toute la différence face aux concurrents. On pourra venir s’amuser à améliorer le rendu des clichés, mais pas aussi bien qu’avec un appareil photo professionnel (taille du capteur trop petit pour avoir autant de détails à retoucher).

Sur la face avant, le Sony Xperia Pro-I est équipé d’un capteur 8 mégapixels. Résultat des courses, il est décevant. Le rendu est peu utilisable, il manque cruellement de détails, de luminosité et de bonne colorimétrie. Il faut savoir que Sony propose, en option, un second écran LCD qui vient se fixer sur le dos du smartphone pour utiliser l’armée de capteurs professionnels. Intelligent, même si nous aurions préféré que le capteur à selfie fasse le travail minimum pour ce prix.

Enfin, sur la partie vidéo, tout comme pour la partie photo, le Sony Xperia PRO-I propose une application complète. C’est assez dingue de se dire qu’avec son smartphone, on peut avoir exactement les mêmes options que sur un appareil professionnel. Tellement complet que le smartphone propose 2 applications. La première du nom de Cinema Pro, qui comme sont nom l’indique, va proposer autant de configuration que nécessaire pour le tournage d’un film. Encore une fois, on comprend ici que ce smartphone n’est pas fait pour être dégainé en quelques secondes pour filmer les premiers pas du bébé. La seconde application du nom de Video Pro, plus simple, va permettre de switch entre les différents objectifs et donner de la fluidité à l’ensemble de la vidéo.

Audio

Avec un smartphone dédié aux professionnels de la vidéo, il est intéressant de voir que Sony a également mis le paquet pour garantir une restitution sonore de qualité. En stéréo, le rendu est clair, bien équilibré avec un spectre neutre sous Dolby Atmos. Tellement bon que pour ne pas gâcher la qualité, Sony à bloquer à un volume maximal qui peut être perçu comme moyen. Mais, fort heureusement pour la cible, il est équipé d’une prise jack.

Performances optimales

Le Xperia Pro-I est équipé d’un processeur Snapdragon 888 couplé à 12 Go de RAM. Un beau combo qui permet d’avoir, à sa date de sortie, le smartphone le plus puissant sur le marché. À l’utilisation au quotidien, aucun ralenti ne se fait ressentir, il est fluide. Vous l’aurez remarqué, le Sony Xperia Pro-I n’est pas destiné aux gamers, mais il saura faire tourner la quasi-totalité des jeux phares du moment. Tous les jeux essayés durant notre test ont affiché une moyenne de 60 fps. Mention spéciale lorsque l’écran 120Hz est activé, les jeux sont encore plus fluides.

OS = Android 11 + quelques détails

Le Sony Xperia PRO-I tourne sous Android 11 avec quelques modifications, notamment sur le design général. Au quotidien, il s’apparente à un smartphone sobre, sans trop de couleurs pétantes. Un vrai smartphone de photographe professionnel classe. Quelques applications tierces sont installés au démarrage mais rien de trop publicitaire. Mais le point le plus important de l’OS, c’est la très grande similarité au logiciel des appareils photos Sony.

Autonomie limitée

Le Sony Xperia Pro-I offre une expérience complète aux professionnels de la photographie, dans un format confortable à prendre en main. Mais malheureusement, en plus de très vite chauffer lorsque l’appareil photo est en cours d’utilisation, la batterie ne fait guère mieux. Avec une batterie de 4 500 mAh, ce smartphone voit ses pourcentages s’envoler quand on lui demande d’utiliser ses performances. Cependant, pour un usage basique, il tiendra la journée. D’ailleurs, l’autonomie varie également en fonction de sa configuration. Nous avons remarqué que l’écran activé à 120Hz réduit sa durée de vie. D’ailleurs, il ne bénéficie pas de recharge sans-fil, ni même de recharge rapide. Le Sony Xperia Pro-I est fourni avec un bloc d’alimentation 30W. Il faudra faire des choix si vous partez loin d’une prise pour la journée.

Conclusion : Sony Xperia Pro-I

Vendu au tarif de 1799€, le Sony Xperia Pro-I a fait beaucoup de bruit et c’est tout à fait normal. Destiné à être un smartphone professionnel, il a su prouver qu’il n’était pas destiné au grand public. Le format emblématique de Sony couplé à un processeur surpuissant permet de l’utiliser aisément au quotidien. On peut reprocher une autonomie limitée, en fonction de son utilisation, mais globalement, il est au haut niveau pour un smartphone haut de gamme.

Sony justifie son tarif choquant par son expertise métier qu’est la photographie. Le smartphone propose un large éventail de fonctionnalités qui seront appréciés par les pros. On peut tout de même critiquer la qualité des capteurs secondaires. Mais lorsque l’on achète un Sony Xperia Pro-I, est-ce que l’on achète un smartphone avec un très bon appareil photo, ou un appareil photo avec option téléphone ? En fonction de votre réponse, vous saurez vers quoi vous diriger pour votre prochain achat.

