Test – Turtle Beach Stealth 700 Gen 3 : le casque gaming sans fil ultime pour une expérience multiplateforme immersive

Le Turtle Beach Stealth 700 Gen 3 est un casque sans fil haut de gamme conçu pour répondre aux besoins des joueurs les plus exigeants. Cette troisième génération apporte des améliorations significatives en matière de design, de performances audio et de fonctionnalités, consolidant ainsi la réputation de Turtle Beach dans le domaine des périphériques de jeu.

Design et confort du casque Stealth 700

Dès le premier regard, le Stealth 700 Gen 3 impressionne par son design robuste et élégant. Les oreillettes circum-aurales sont dotées de coussinets en mousse à mémoire de forme, recouverts d’un mélange de similicuir et de tissu respirant. Cette combinaison assure un confort optimal lors de longues sessions de jeu, tout en offrant une isolation passive efficace contre les bruits ambiants. L’arceau renforcé en acier ajoute à la durabilité de l’ensemble, tandis que les charnières métalliques offrent une flexibilité appréciable.

Le casque est également conçu pour s’adapter aux porteurs de lunettes, grâce à la technologie ProSpecs™ de Turtle Beach, qui réduit la pression sur les tempes. Cette attention aux détails démontre l’engagement de la marque envers le confort de tous les utilisateurs.

Performance audio

Au cœur du Stealth 700 Gen 3 se trouvent des haut-parleurs Eclipse™ de 60 mm, offrant une réponse en fréquence étendue de 10 Hz à 40 kHz. Cette large gamme permet de reproduire des basses profondes, des médiums clairs et des aigus précis, offrant ainsi une expérience sonore immersive. La technologie de spatialisation 3D, compatible avec Windows Sonic et Dolby Atmos, permet une localisation précise des sons, améliorant ainsi l’expérience de jeu, notamment dans les FPS où la détection des adversaires est cruciale.

Le casque propose également plusieurs préréglages d’égalisation, ajustables via l’application Swarm II, pour personnaliser le rendu sonore selon les préférences de l’utilisateur. La fonction Superhuman Hearing™ de Turtle Beach, activable via un bouton dédié, amplifie les sons subtils tels que les bruits de pas ou le rechargement d’armes, offrant un avantage compétitif certain.

Connectivité et fonctionnalités

Le Stealth 700 Gen 3 se distingue par sa polyvalence en matière de connectivité. Il est fourni avec deux dongles USB 2,4 GHz, permettant une connexion simultanée à deux appareils différents, tels qu’un PC et une console, avec une commutation facile entre eux grâce à la fonction CrossPlay. Cette fonctionnalité est particulièrement appréciable pour les joueurs multi-plateformes, évitant ainsi de devoir appairer et désappairer le casque à chaque changement de dispositif.

De plus, la connectivité Bluetooth 5.2 offre la possibilité de coupler le casque à des appareils mobiles pour écouter de la musique ou prendre des appels tout en jouant. Le casque permet également de mixer l’audio du jeu et celui du Bluetooth, offrant une flexibilité accrue. Les commandes situées sur les oreillettes permettent de gérer facilement le volume, le mixage audio et les préréglages d’égalisation, offrant un contrôle total sans avoir à quitter le jeu.

Le microphone unidirectionnel à bascule, doté d’une réduction de bruit assistée par IA, assure une communication claire avec les coéquipiers. Lorsqu’il n’est pas utilisé, il se replie discrètement le long de l’oreillette, évitant ainsi toute gêne. La fonction de monitoring vocal permet d’ajuster le retour de sa propre voix dans le casque, évitant ainsi de parler trop fort sans s’en rendre compte.

Autonomie du casque Stealth 700

L’un des points forts du Stealth 700 Gen 3 est son autonomie impressionnante, atteignant jusqu’à 80 heures avec une seule charge. De plus, la fonction de charge rapide permet de récupérer 3 heures d’utilisation en seulement 15 minutes de charge, assurant ainsi une disponibilité constante du casque, même pour les joueurs les plus assidus.

Application Swarm II

L’application Swarm II, disponible sur PC et mobile, permet de personnaliser de nombreux aspects du Stealth 700 Gen 3. Elle offre un égaliseur graphique à 10 bandes, des préréglages d’égalisation, des réglages de microphone, ainsi que des mises à jour de firmware. L’interface intuitive facilite la navigation et la personnalisation, permettant à chaque utilisateur d’adapter le casque à ses besoins spécifiques.

Compatibilité

Le Stealth 700 Gen 3 est conçu pour s’adapter à diverses plateformes, rendant son utilisation particulièrement flexible pour les joueurs possédant plusieurs appareils. La version Xbox, par exemple, est compatible non seulement avec les consoles Xbox, mais également avec les PC, la Playstation, la Nintendo Switch et les appareils mobiles grâce à sa connectivité Bluetooth. Cela permet aux utilisateurs de basculer facilement entre différentes plateformes sans avoir besoin de changer de casque. Cette compatibilité multiplateforme renforce la polyvalence du Stealth 700 Gen 3, offrant une solution tout-en-un pour ceux qui souhaitent une expérience audio de haute qualité, quel que soit l’appareil utilisé.

Conclusion sur le casque Stealth 700 de Turtle Beach

Le Turtle Beach Stealth 700 Gen 3 est un casque sans fil complet, offrant un excellent confort, une qualité audio supérieure et une connectivité polyvalente. Son autonomie prolongée, ses fonctionnalités avancées et sa compatibilité multiplateforme en font un choix judicieux pour les joueurs recherchant une expérience immersive et adaptable à différentes plateformes. Que ce soit pour le jeu compétitif ou le divertissement, le Stealth 700 Gen 3 répond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.

