TUTO – Comment mettre Discord sur PS5 ?

Vous avez une PS5 ? Sachez que vous pouvez désormais utiliser le service de messagerie Discord. Vous pourrez même lancer un chat vocal via Discord avec des joueurs d’autres plateformes sur votre console PlayStation 5. Dans ce tutoriel, on va vous expliquer comment mettre Discord sur PS5 et activer ces fonctionnalités.

Avant toute chose, vous devez disposer d’un compte Discord. Si vous n’en possédez pas encore un, vous pouvez vous créer un compte facilement et rapidement en cliquant sur ce lien.

Une fois que vous disposerez d’un compte Discord, vous devrez l’associer à votre console PS5. Pour réaliser cette opération :

Rendez-vous dans les « Paramètres »

» Sélectionnez l’onglet « Utilisateurs et comptes »

» Cliquez sur « Services liés »

Vous verrez alors une liste de réseaux comme Spotify, Twitter et, celui qu’on cherche, Discord. Il n’y a plus qu’à cliquer sur l’icône de Discord et suivre les instructions.

Depuis mai 2024, il est possible de rejoindre un appel Discord directement depuis la PS5. Pour ce faire, il faut d’abord associer votre compte PlayStation Network à Discord. Voici les étapes à suivre :

Tout d’abord, assurez-vous que votre PS5 dispose du dernier logiciel système, si ce n’est pas le cas, mettez à jour votre console

Ensuite, pour connecter vos comptes sur Discord, rendez-vous dans « Paramètres utilisateur » dans l’application Discord sur votre ordinateur, sur votre mobile ou sur votre navigateur.

» dans l’application Discord sur votre ordinateur, sur votre mobile ou sur votre navigateur. Cliquez ensuite sur « Connexion »

» Sélectionnez le logo PlayStation et suivez le processus pour lier votre compte PlayStation Network à votre compte Discord.

Vous pouvez également discuter avec vos amis Discord à partir de votre PS5 si vos comptes Discord et PlayStation sont connectés.

Pour ce faire, si vous êtes sur mobile, faites glisser les commandes vocales vers le haut. Vous verrez un nouveau bouton « Rejoindre sur PlayStation ». Si vous êtes sur PC, le bouton ressemblera à un téléphone à côté d’une manette de jeu.

Notons que sur console, vous pourrez utiliser toutes les commandes de Discord comme couper le son, baisser le volume des autres joueurs, raccrocher un appel, etc.