TUTO – Jailbreaker un iPhone : mode d’emploi

Depuis toujours, Apple s’est démarqué de toutes les autres marques de smartphone par son écosystème fermé. Cependant, même si beaucoup affectionnent la marque à la pomme du fait de sa marque de fabrique, certains souhaitent quand même bénéficier de plus de liberté sur leur appareil iOS. Pour ce faire, ils se tournent vers le « jailbreak », ou débridage, qui enlève toutes les restrictions de sécurité mises en place par Apple. Vous êtes tenté de jailbreaker votre iPhone ? Voici tout ce que vous devez savoir au préalable.

Qu’est-ce que le jailbreak ?

Faire un jailbreak consiste à apporter des modifications à un smartphone dans le but de contourner les limitations imposées par le fabricant afin de bénéficier d’un accès illimité aux applications et fichiers. En d’autres termes, jailbreaker un iPhone est un processus qui vise à ouvrir votre iPhone à plus de possibilités de personnalisation.

Mis à part le fait de pouvoir télécharger des applications hors de l’App Store, ce débridage permet également de s’ouvrir à une nouvelle expérience iOS avec la possibilité :

de télécharger des thèmes d’écran normalement bloqués sur les appareils Apple

de transférer les contacts vers la carte SIM

d’accéder aux fichiers du système iOS

et d’utiliser le protocole SSH sur votre appareil.

Jailbreaker un iPhone comporte-t-il des risques ?

En effectuant un jailbreak sur votre iPhone, vous enlèverez les protections de sécurité qui y sont intégrées. Autrement dit, votre iPhone sera moins sécurisé, plus facile à pirater et plus vulnérable aux virus.

En effet, il faut savoir qu’Apple applique un protocole de sécurité strict pour protéger ses utilisateurs. Les applications sont ainsi examinées à la loupe avant d’être intégrées dans l’App Store. Or, le jailbreaking ouvrira la porte de votre iPhone à tous les logiciels non vérifiés. Par conséquent, jailbreaker votre iPhone vous exposera à des risques de :

Failles de sécurité

Le jailbreaking de votre iPhone vous rendra vulnérable aux pirates informatiques à travers les applications non vérifiées. Vous serez également plus vulnérable au vol de données.

Problèmes de performances

Il faut savoir qu’un iPhone jailbreaké cesse de recevoir les mises à jour iOS. En d’autres termes, vous n’aurez plus aucune protection contre les bugs, les malwares et vous risquez également une baisse de performance. Si vous jailbreakez votre iPhone, il vous faudra attendre une astuce provenant de la communauté de jailbreaking pour chaque mise à jour.

Dysfonctionnement de l’appareil

Comme les applications accessibles via le jailbreaking n’ont pas été approuvées par Apple, elles n’ont pas subi des tests. Par conséquent, il est possible qu’elles causent des dysfonctionnements à votre appareil. Comme des bugs dans les applications ou même une fuite de données.

Réduction de la durée de vie de la batterie

Si vous téléchargez une application qui comporte un malware, cela risque de porter préjudice à votre batterie. En effet, cela entrainera le déchargement rapide de votre batterie avec, à long terme, une atteinte à l’intégrité de la batterie et même à d’autres composants matériels de votre iPhone.

Appareil inutilisable

Jailbreaker votre iPhone peut le rendre inutilisable. Autrement dit, vous ne pourrez ni passer des appels ni y répondre. Votre smartphone peut même ne plus fonctionner normalement et ne plus s’allumer. Le jailbreaking peut en être la cause directe mais ce risque peut aussi provenir des applications non vérifiées que vous installerez sur votre téléphone.

Invalidation de la garantie

Le jailbreaking entraînera l’invalidation de la garantie du fabricant. Vous n’aurez ainsi plus aucun recours si jamais votre iPhone ne fonctionne plus.

Jailbreaker un iPhone nécessite un exploit d’élévation de privilèges pour modifier les composants de base du système d’exploitation iOS avec un code personnalité qui altèrera le fonctionnement de l’iPhone. La procédure peut paraître complexe de prime abord, mais le processus est relativement simple et rapide selon l’application que vous choisirez d’utiliser.

Il existe plusieurs logiciels et applications tierces qui proposent de jailbreaker un iPhone, c’est le cas notamment de :

iRa1n ou iRemovalRa1n : pour le jailbreak des appareils iOS sur Windows, ce logiciel est compatible avec iOS 12.0 à iOS 14.8.1

Checkn1x : une distribution basée sur Linux pour jailbreaker un iPhone sur Windows

Nous ne pouvons pas garantir l’innocuité des applications ou des logiciels de jailbreaking d’un iPhone. Cependant, dans les grandes lignes, voici comment cela fonctionne :

D’abord, notez la version iOS et le modèle de votre iPhone pour déterminer le logiciel de jailbreak adapté

Ensuite, recherchez les logiciels de jailbreaking qui sont compatibles avec le système iOS de votre iPhone

Puis, sauvegardez toutes les données de votre iPhone sur cloud ou sur un disque dur

Téléchargez et exécutez l’application de jailbreaking. Vous aurez peut-être besoin d’un ordinateur selon que l’opération soit de type tethered ou untethered.

Suivez les instructions affichées à l’écran par le logiciel.

Pour savoir si un iPhone a subi un jailbreak, il suffit de vérifier les applications. Si vous constatez la présence d’un magasin d’applications alternatif au lieu de l’App Store d’Apple, alors l’iPhone a été jailbreaké.

Vous pouvez aussi constater le jailbreaking si vous pouvez faire défiler toutes les pages de l’écran d’accueil en faisant des balayages vers la gauche.

Il est possible d’annuler le jailbreaking d’un iPhone. Cependant, cela nécessitera de restaurer votre iPhone dans ses paramètres d’usine. Attention, cette opération effacera l’ensemble des données et paramètres de votre iPhone. Pour effectuer cette restauration, il vous faudra :

Au préalable, sauvegarder vos données sur iCloud ou sur un dispositif de stockage

Désactiver la connexion à l’application Find My iPhone via les paramètres iCloud

Connecter votre iPhone à un Mac ou un PC via un câble USB

Ouvrir l’application iTunes si elle ne se lance pas automatiquement

Saisir le code d’accès à votre iPhone ou cliquer sur « Faire confiance à cet ordinateur » si votre iPhone vous le demande

» si votre iPhone vous le demande Appuyer sur l’icône d’appareil iPhone dans iTunes pour accéder aux paramètres de l’iPhone

Dans le résumé des paramètres de l’appareil, cliquez sur « Restaurer l’iPhone »

» Confirmez votre choix en cliquant sur « Restaurer » et laissez l’appareil connecté à l’ordinateur pendant son redémarrage.

Lorsque votre iPhone sera redémarré, il ne sera plus jailbreaké et vous pourrez récupérer vos données à partir de la sauvegarde.