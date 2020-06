Un forfait mobile 30 Go pour seulement 2,99 euros par mois, j’achète !

Si vous devez réduire votre facture mobile, mais que vous souhaitez rester connecté, CDiscount Mobile est là pour vous. L’opérateur virtuel propose en effet un forfait mobile sans engagement avec 30 Go de données mobiles pour seulement 2,99 euros par mois.

30 Go pour 2,99 euros par mois, le forfait idéal

Faire des économies semble être le fer de lance de l’opérateur CDiscount Mobile. En effet, après avoir prolongé son offre 60 Go pour 4,99€, l’entreprise revient à la charge avec un forfait mobile 30 Go pour la modique somme de 2,99 euros par mois. Sans engagement, celui-ci se veut idéal si vous souhaitez faire des économies sans sacrifier votre enveloppe de données mobiles. On vous conseille cependant de craquer rapidement, car il n’est disponible que jusqu’à aujourd’hui (mardi 23 juin) !

Comme son nom l’indique, on retrouve 60 Go de données mobiles dans ce forfait. 10 Go par mois seront d’ailleurs inclus en Europe et dans les DOM. Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe/DOM sont également présents. Au niveau du prix, le forfait mobile est proposé à 2,99 euros par mois pendant 6 mois. Après ce délai, celui-ci passe à 14,99€ par mois. Étant donné qu’il est sans engagement, vous pourrez facilement changer d’opérateur avant la hausse de prix si celle-ci ne vous convient pas.

Petit rappel si vous n’avez jamais entendu parler de CDiscount Mobile. L’opérateur virtuel utilise les services de NRJ Mobile, soit le réseau d’Orange, SFR et Bouygues Telecom. Ainsi, un de ces trois réseaux vous sera alloué en fonction de la couverture réseau environnant votre domicile.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile CDiscount pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.