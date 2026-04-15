Valve prépare SteamGPT pour révolutionner la modération sur PC

Valve franchit une étape décisive dans l’intégration de l’intelligence artificielle au sein de son écosystème. En effet, une récente mise à jour de la plateforme a révélé l’existence de fichiers liés à un projet nommé « SteamGPT« . Bien que Valve conserve encore une certaine discrétion sur le sujet, ces éléments techniques indiquent une volonté d’automatiser et de renforcer la sécurité des millions d’utilisateurs quotidiens.

Une technologie repérée au cœur du code de Steam

Le créateur de contenu Gabe Follower a identifié plusieurs fichiers mentionnant « SteamGPT » lors d’une analyse minutieuse de la dernière mise à jour du client. Ces documents techniques font référence à des modèles de langage avancés, impliquant des processus de fine-tuning et d’inférence multi-catégorie. Cette découverte suggère que l’entreprise travaille activement sur un modèle d’IA générative propriétaire. Et ce, même si les références ont disparu du code quelques heures seulement après leur apparition.

Cette innovation survient alors que la plateforme continue d’accueillir des titres majeurs. Par exemple, Granblue Fantasy arrive enfin à l’international sur Steam. Cela augmente mécaniquement le flux de joueurs et la nécessité d’une gestion optimisée.

SteamGPT : l’IA au service de la lutte contre la triche et la fraude

Contrairement aux outils grand public comme ChatGPT, SteamGPT semble se destiner exclusivement à un usage interne pour la modération. Valve prévoit d’utiliser cette puissance de calcul pour traiter l’immense volume de signalements générés par ses 69 millions d’utilisateurs actifs. L’outil analyserait les rapports d’incidents pour identifier précisément les preuves de triche dans les journaux de parties multijoueurs.

Le système permettrait également de générer des résumés automatiques, nommés « SteamGPTSummary« , pour évaluer le profil de risque d’un compte. Cette fonction compile l’historique des bannissements VAC, l’utilisation de Steam Guard et la fiabilité des coordonnées associées. Ce gain de temps précieux permettrait aux modérateurs humains de se concentrer sur les cas les plus complexes. Cela garantirait une expérience plus saine sur des jeux exigeants comme ceux de Pathea Games, où My Time at Portia dévoile The God Slayer, un action-RPG à la sauce steampunk.

Une intégration prudente face aux attentes de la communauté

Valve maintient une approche mesurée malgré l’enthousiasme potentiel des joueurs de Counter-Strike 2, qui réclament un système anti-triche plus performant. Pour l’instant, aucun élément n’indique que SteamGPT prendra des décisions de bannissement de manière autonome. L’entreprise souhaite éviter les faux positifs qui pourraient pénaliser injustement les joueurs les plus talentueux.

Gabe Newell, PDG de Valve, perçoit l’intelligence artificielle comme une évolution technologique majeure, comparable à l’arrivée d’Internet. Tout en autorisant désormais les développeurs tiers à utiliser l’IA dans leurs créations sous condition de transparence, Valve privilégie d’abord l’amélioration de ses propres outils de structure. L’objectif final reste la préservation de l’équité et de la sécurité sur la boutique de jeux PC la plus populaire au monde.