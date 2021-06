Volkswagen : une option conduite autonome à 7€ de l’heure en 2022

Le constructeur allemand Volkswagen compte proposer dès 2022 les mises à jour à distance sur ses véhicules. De plus, à la manière de son concurrent Tesla, une option conduite autonome facturée 7€/h est également dans les cartons.

Volkswagen se lance à la conquête du géant Tesla

Volkswagen mise gros sur le marché de la mobilité électrique. En effet, le constructeur allemand a d’ores et déjà annoncé qu’il cessait le développement de nouveaux moteurs thermiques, et qu’il vise 70% de ventes de voitures électriques en 2030. Pour espérer atteindre cet objectif ambitieux, la marque a élaboré une stratégie précise. Un plan d’attaque récemment dévoilé dans une interview pour le quotidien allemand Die Welt.

Thomas Ulbrich, membre du conseil d’administration du groupe Volkswagen, évoque la conduite autonome sous un angle assez original : celui du prix de l’utilisation. En effet, il révèle que le constructeur explore actuellement plusieurs pistes d’abonnements pour ses voitures électriques, y compris celles équipées pour la conduite autonome.

Ainsi, les propriétaires de ces véhicules pourraient être invités à souscrire à un abonnement mensuel pour accéder à différentes fenêtres de performances, et il est également envisagé de leur faire payer une solution de conduite autonome à l’heure. Selon Klaus Zellmer, directeur des ventes de la marque Volkswagen, une heure de conduite autonome à bord d’un véhicule Volkswagen pourrait ainsi coûter autour de 7 €.

« Dans le cas de la conduite autonome, nous pouvons imaginer qu’il s’agit de quelque chose dont on ne se sert pas tout le temps, et que l’on utilise quelques heures ici et là. Nous avançons un prix d’environ 7 € par heure. Ainsi, si vous ne voulez pas conduire vous-même pendant trois heures, vous pouvez le faire pour 21 €. » Klaus Zellmer

La conduite autonome facturée 7 € par heure

La conduite autonome fera ainsi partie de ses options payantes à disposition des utilisateurs. Mais plutôt que de la faire payer plein tarif au conducteur lors de l’achat du véhicule ou via une formule d’abonnement annuel ou mensuel, Volkswagen opterait plutôt pour un système proche du Pay-per-Use (traduisez “Payez ce que vous utilisez”).

Une manière selon Volkswagen de rendre la conduite autonome plus accessible, sans la réserver à des véhicules vendus plusieurs milliers d’euros plus cher. Les premiers abonnements de ce type pourraient être proposés d’ici la mi-2022. Mais avant ça, le constructeur allemand pourrait aussi commencer à proposer des activités aux détenteurs de ses voitures électriques. Des jeux vidéo notamment, sur le modèle de Tesla Arcade, pour que les conducteurs puissent s’amuser et se détendre le temps que leurs véhicules se chargent, connectés à une borne électrique. Là encore, il pourrait s’agir d’un abonnement payant.

Source : Die Welt

Encore un peu de temps ? Découvrez le partenariat entre Volkswagen et Microsoft pour les voitures autonomes !