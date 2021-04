Voitures autonomes – un partenariat entre Volkswagen et Microsoft

Il y a peu, Volkswagen a annoncé un partenariat avec Microsoft afin de développer une plateforme de conduite automatisée. Volkswagen souhaite en effet profiter des services cloud de Microsoft Azure.

Bien que Volkswagen ait déjà commencé à développer son propre système d’exploitation VW.OS, la conduite entièrement autonome semble ne pas être à sa portée. C’est pourquoi le groupe a décidé de s’associer à Microsoft dans le but de profiter de ses services de cloud. Avec ce partenariat, Volkswagen espère accélérer le déploiement de ses systèmes d’aide à la conduite et de conduite autonome.

En combinant notre large expertise du développement de solutions de conduite connectées et le savoir-faire de Microsoft en matière de cloud et de logiciels, nous pourrons accélérer le déploiement de services de mobilité sûrs et confortables.

Dirk Hilgenberg, PDG de la division Car.Software