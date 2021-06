Volvo C40 Recharge : un nouveau SUV coupé 100 % électrique

Le nouveau Volvo C40 Recharge, dévoilé il y a quelques mois, détaille aujourd’hui ses tarifs ainsi que gamme. La gamme est assez réduite, contrairement à son prix, assez élevé.

Volvo C40 Recharge : à partir de 62 250 €

Dévoilé début mars, le Volvo C40 Recharge est le second modèle zéro émission du constructeur premium suédois. Cependant, c’est le tout premier modèle qui n’est disponible qu’en électrique. L’autre n’étant qu’une déclinaison du XC40 puisque ce SUV est aussi proposé avec des motorisations à hybridation légère ou hybride rechargeable.

Comme le souligne Volvo dans son communiqué, il est le « véhicule emblème de la nouvelle stratégie commerciale que la société a récemment annoncée ». En l’occurrence, la marque a pour objectif de ne plus aucun vendre véhicule thermique en 2030, pas même le moindre hybride rechargeable. Et dès 2025, la moitié des Volvo vendues devront être des modèles zéro émission. Tout un programme ! Pas certain que le C40 démocratise l’électrique néanmoins puisque son tarif de lancement, fixé à 62 250 €, ne le rend pas accessible à tous.

Une seule édition de lancement pour l’instant

Heureusement, le constructeur propose une remise de 4 %. Elle permet de faire passer le prix en dessous de la barre fatidique des 60 000 €. Ce qui vous donne accès au bonus CO2 de 2 000 €. Ainsi, le véhicule ne vous revient « qu’à » 57 760 €. Un tarif élevé donc mais logique puisque, comme pour le XC40, Volvo a pris la décision de ne proposer qu’une seule motorisation à la puissance très élevée (408 ch) quand la concurrence en offre en général 2 fois moins. Une seule finition pour le moment, une édition de lancement « First Edition ».

En option, vous pouvez opter pour les vitres teintées et des jantes de 20″… et c’est tout. Même la peinture métallisée n’est pas en supplément. Autre élément marquant de ce C40, on ne trouve aucune trace de cuir à bord, pas même sur le volant ou le levier de vitesses. Les premiers modèles seront produits à l’usine de Gand, en Belgique, dès cet automne. Les premiers clients seront livrés vers la fin de l’année.

Encore un peu de temps ? Découvrez le BMW iX : le SUV 100 % électrique avec la 5G et une autonomie record !