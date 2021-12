Waze commence à afficher les stations de recharge pour voitures électriques

Une bonne nouvelle vient d’arriver pour les possesseurs de voitures électriques : Waze commence à afficher les stations de recharge. Un ajout non négligeable pour les personnes souhaitant faire un trajet avec l’application et souhaitant recharger les batteries. À noter, cette fonctionnalité est pour le moment uniquement disponible aux États-Unis. Elle permet d’ailleurs de ne voir que les chargeurs Volkswagen, soit ceux du réseau Electrify America.

Un pas en avant vers les voitures électriques chez Waze

Le gros problème de certaines applications de navigation GPS est la non-prise en charge des stations de recharge pour véhicules électriques. Il n’est ainsi pas possible d’ajouter un arrêt pour aller recharger les batteries. Bonne nouvelle, Waze commence à ajouter cette fonctionnalité. Fruit d’un partenariat avec Volkswagen, cette nouveauté vient ainsi permettre aux utilisateurs américains (USA) de visualiser les bornes de recharge pour voitures électriques disponibles sur leur trajet et de les ajouter à leur itinéraire. Pour rappel, le constructeur automobile allemand est propriétaire du réseau Electrify America.

Jeffrey Kohl, responsable de l’industrie chez Ware, a souligné à propos de cette nouvelle fonctionnalité : « C’est un moment incroyablement excitant pour Waze, car Volkswagen ajoute pour la première fois des stations de recharge pour véhicules électriques sur notre carte, avant une période de vacances très chargée. Volkswagen contribue à définir l’aspect des VE sur la carte Waze et nous sommes impatients de mettre en évidence l’étendue des stations de VE disponibles aux États-Unis, d’autant plus que de plus en plus de marques automobiles s’orientent vers un avenir électrique« .

Grâce à cette nouveauté, Waze vient ainsi répondre à la transition en cours chez les automobilistes. Jusqu’à aujourd’hui, l’application de navigation GPS rachetée par Google permettait en effet uniquement de voir les stations à essence ainsi que le coût de l’essence sur son application. À noter, l’affichage des bornes de recharge fonctionne de la même façon. Cependant, le prix de l’électricité ne semble pas être précisé pour le moment. Pour le moment, l’entreprise n’a pas annoncé étendre cette fonctionnalité à d’autres pays ou d’autres réseaux de charge.

