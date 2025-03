Windows 11 : vous ne pourrez bientôt plus profiter du Bureau à distance

Microsoft a récemment prévenu ses utilisateurs de l’arrêt d’une fonctionnalité très prisée sur Windows 11 : le Bureau à distance. Cette application est utilisée par de nombreux professionnels et particuliers au quotidien. Pourtant, le géant des logiciels a décidé de la supprimer progressivement du Microsoft Store dès le 27 mai 2025.

Microsoft veut que les utilisateurs du Bureau à distance migrent vers l’application Windows

Le Bureau à distance ou « Remote Desktop » est un logiciel très apprécié par de nombreux utilisateurs. Il permet d’accéder facilement à des ordinateurs distants ou encore à des services cloud. C’est notamment le cas de Windows 365, Azure Virtual Desktop ou Microsoft Dev Box. Malgré tout, à compter du 27 mai 2025, cette application emblématique disparaîtra peu à peu du Microsoft Store. En faisant cela, Microsoft voudrait pousser les utilisateurs à adopter l’application Windows.

Cette décision risque de déstabiliser les habitués du « Remote Desktop ». Ils devront alors migrer vers une nouvelle application sobrement dénommée « Windows App » ou application Windows. L’objectif de Microsoft serait de simplifier mais aussi d’unifier ses nombreux services pour améliorer l’expérience utilisateur.

Par conséquent, à partir du 27 mai, les utilisateurs ne pourront plus créer de nouvelles connexions via l’ancienne application vers Windows 365, Azure Virtual Desktop ou encore Microsoft Dev Box. Même si les utilisateurs pourront toujours utiliser les fonctions basiques du Bureau à distance sur Windows 11, ils ne recevront plus les mises à jour importantes de l’application.

La nouvelle application n’est pas encore tout à fait au point sur Windows 11

Malgré tout, Microsoft veut rassurer les utilisateurs en soulignant les avantages de la nouvelle application. Par exemple, Windows App disposerait d’une interface modulable selon les besoins. De plus, elle aurait un accès simplifié à divers services Windows, une meilleure gestion du multi-écrans ainsi qu’une résolution d’écran qui s’ajuste automatiquement.

Néanmoins, il faut savoir que l’application Windows n’est pas encore tout à fait au point jusqu’à maintenant sur Windows 11. En effet, il lui manque encore certaines fonctions importantes comme les connexions directes à distance vers des ordinateurs individuels ou encore des services Remote Desktop classiques. En attendant l’arrivée de ces fonctionnalités, les utilisateurs peuvent utiliser des solutions temporaires comme Clients Bureau à distance (Remote Desktop Connection) qui est intégrée par défaut à Windows.