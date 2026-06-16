Xenoblade débarque sur Switch 2 avec Genesis et toute la trilogie Xenoblade Chronicles !

C’était la fête des J-RPG lors du dernier Nintendo Direct de juin. Outre les Atelier Karia ou encore Final Fantasy Resonance, la firme du plombier italien a réservé une belle surprise aux amateurs du genre en officialisant l’arrivée de versions Nintendo Switch 2 de toute la trilogie Xenoblade Chronicles. Et ce n’est pas tout, car un nouvel épisode, baptisé Xenoblade Genesis, verra également le jour en 2027.

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Une refonte technique pour tirer parti de la Switch 2

Les trois épisodes principaux de la série Xenoblade Chronicles bénéficieront d’améliorations visuelles significatives sur Nintendo Switch 2. Comme dévoilé au Nintendo Direct de juin, ils embarqueront une résolution pouvant atteindre la 4K à 60 images par seconde en mode docké. Le mode portable, quant à lui, profitera d’un affichage en 1080p à 60 images par seconde.

Les cinématiques et les séquences en jeu ont également été retravaillées afin d’offrir une meilleure qualité d’image et une fluidité accrue. Nintendo promet une mise à niveau aux possesseurs des versions originales, permettant ainsi de profiter des nouveautés sans nécessairement racheter les jeux.

De nouveaux contenus à la clé pour Xenoblade Chronicles Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, 2 et 3

La première aventure de Shulk est celle qui bénéficie des ajouts les plus notables. Parmi les nouveautés figure l’Ether Jet, un véhicule permettant de parcourir rapidement les vastes environnements du Bionis et du Mékonis. Nintendo a également confirmé que toutes les scènes Heart-to-Heart seront désormais entièrement doublées en anglais et en japonais.

Les deux suites ne sont pas en reste. Xenoblade Chronicles 2 recevra notamment un nouveau Rare Blade, accompagné d’une quête supplémentaire. Des costumes et designs retravaillés pour Pyra et Mythra seront également disponibles, tout comme un nouveau mode de combat orienté autour des Blades.

De son côté, Xenoblade Chronicles 3 proposera un Hero inédit, une nouvelle quête ainsi que plusieurs cinématiques doublées supplémentaires. Nintendo ajoutera également un mode de combat défensif inspiré du principe du “horde mode”, dans lequel les joueurs devront repousser des vagues successives d’ennemis.

Les versions #NintendoSwitch2 Edition de trois jeux Xenoblade Chronicles sont en approche avec des améliorations visuelles et de nouvelles fonctionnalités.



Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition sera disponible en version numérique dans la journée ! pic.twitter.com/jEc2yl4dez — Nintendo France (@NintendoFrance) June 9, 2026

Et Xenoblade Genesis ?

C’est la véritable surprise du Nintendo Direct de juin. Décrit par Nintendo comme une “nouveau commencement” pour la licence, Xenoblade Genesis ouvrira un chapitre inédit de l’univers imaginé par Monolith Soft. La bande-annonce met notamment en scène un monde entièrement nouveau avec de nouveaux protagonistes. La direction artistique conserve néanmoins l’ADN de la série, tout en affichant des images magnifiques grâce aux capacités de la Nintendo Switch 2.

Si Nintendo reste encore discret sur de nombreux aspects du projet, l’éditeur a déjà confirmé la fenêtre de sortie de Xenoblade Genesis : 2027.