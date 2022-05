3 jeux vidéo de la semaine : Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, Syberia The World Before et WWE 2K22

Dans les méandres de la production des jeux vidéo, Le Café du Geek sélectionne pour vous les 3 sorties les plus marquantes de la semaine. Nous vous invitons en premier à revisiter l’univers du premier FF de la saga en mode 3D et action avec Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Syberia : The World Before est l’occasion d’un voyage aventureux dans le temps et aux énigmes qui surchaufferont vos neurones. Pour terminer, soyez acteur, voir décideur d’un des plus grands spectacles de notre ère, le catch avec WWE 2K22.

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin

Êtes-vous prêt à découvrir, ou redécouvrir, l’univers du premier des Final Fantasy mais comme personne ne l’a jamais vu. Ainsi, nous passons d’un jeu en 2D et tout de pixels vêtu à un jeu en 3D. Notez que même la bande-son originale a été revisitée en version plus moderne. Ajoutez que si la partie RPG est encore un peu présente, il s’agit surtout ici d’un jeu d’action. Vous allez incarner Jack et ses acolytes dans leur quête pour vaincre le KO.

Vous avez à votre disposition un beau panel de classes de joueurs et vous pourrez même facilement passer de l’un à l’autre pour varier les plaisirs. L’aspect personnalisation va jusqu’à l’édition des combos que vous pouvez adapter à différentes situations. Pour les combats en tant que tels, cela reste très classique et toutefois efficace. Enchaînez les coups, préparez vos combos et surtout ne restez jamais passif. Ce jeu vous encourage vivement à être un guerrier sans limites et plus vous serez agressif, plus le jeu sera jouissif.

Techniquement, nous restons sur notre faim. Si la direction artistique nous séduit, le niveau technique moins. Il y’a un petit côté vieillot et qui n’est certainement pas un parti pris artistique. Il est clairement en retrait face à la concurrence et si le charme de son univers rattrape la chose. Cela n’est pas suffisant pour l’oublier…

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, notre avis

Un peu de Dark Souls, beaucoup de Final Fantasy, nous avons beaucoup apprécié ce titre aussi charmeur qu’il est frénétique dans l’action. Toutefois, il aurait mérité plus de moyens pour assurer un niveau graphique moderne. Difficile pour lui de briller et encore plus dans l’ombre d’Elden Rings. De plus, si le scénario est bien ficelé, le jeu oscille entre humour et univers sombre sans jamais trouver l’équilibre.

Syberia : The World Before

Nous retrouvons notre héroïne Kate Walker en bien fâcheuse posture, prisonnière d’un mine de sel. Elle réussira à s’échapper, enfin vous y parviendrez et serez sur votre chemin mis face à un tableau particulier. Il représente une jeune femme qui vous ressemble particulièrement. Intrigué, vous allez mener l’enquête. Vous découvrirez rapidement que cette peinture représente Dana Roze dans les années 30.

Le jeu comprend deux arcs narratifs qui se jouent, se vivent en parallèle et se croisent régulièrement. Kate avance à notre époque et découvre petit à petit le nuage de mystère qui entoure ce tableau. Vous alternerez avec Dana, une jeune femme qui se rêve pianiste. Mais dans l’Europe des années 30 avec un parti fasciste qui s’impose dans son pays, l’avenir s’assombrit.

La mécanique de jeu est toujours aussi efficace. Entre exploration, observations et longues discussions, vous aurez des énigmes à résoudre. Très bon point, la difficulté est vraiment progressive et si vous êtes boqués. Vous avez droit à des indices avec le temps, l’idée n’est pas de résoudre le problème pour vous, mais de vous faire comprendre la mécanique du puzzle. Le tout est servi par une technique de qualité, sans être flamboyant, c’est le charme des graphismes qui nous fait chavirer.

Syberia : The World Before, notre avis

Kate Walker revient pour une aventure plus sombre que les précédents opus, tout en cherchant toujours à faire briller la lumière de la bienveillance.

WWE 2K22

Le catch est un spectacle dont le succès ne se fit pas dédire. Alors que la série de jeux officielle commençait à se perdre, 2K reprend les choses en main. Le résultat est un opus qui revient à l’ADN de ce sport, le fun, l’emphase et un sens du spectacle affirmé.

Le gameplay des combats est simple, coups léger, fort, prises et garde. À vous d’enchaîner et de réaliser des combos et ela plaira aux débutants. Les plus techniques eux joueront sur la bonne synchronisation des coups et leur connaissance des techniques des différents combattants. Techniquement, nous avons un titre de bonne facture. Certes, la modélisation et l’animation auraient pu être plus naturelles, mais cela reste acceptable.

Deux modes de jeux font leur apparition, le premier permet de créer son propre lutteur et d’avancer de débutant à pro. La scénarisation est alors sympathique, mais manque du petit truc qui le rendrait captivant. Le second mode Mon MG est plus original. Vous gérez une des écuries de catchs qui se font concurrence et devez assurer le plus grand spectacle pour prendre le dessus sur les autres.

WWE 2K22, notre avis

Simple à prendre en main, ce jeu vidéo est un excellent défouloir. Les amateurs de catchs peuvent foncer les yeux fermés. Surtout que le mode Mon MG apporte un réel, plus qui prolonge l’intérêt et la durée de vie.