A&L Corporation : une entreprise qui allie technologie, information et communication

A&L Corporation est une entreprise qui se développe de plus en plus ces dernières années. Son profil est assez atypique : elle allie en effet technologie, information et communication.

A&L Corporation : une entreprise en plein développement

Avec une base de fabrication, A&L Corporation établit un environnement pour fournir des services de plateforme en collaboration avec la société de réseau ‘Snet’. Cette entreprise fournit des services collectifs allant de l’analyse des informations d’entrée/sortie aux services de paiement. Elle a reçu le « Prix du ministre du commerce, de l’industrie et de l’énergie » en 2019. A&L Corporation a été récompensé pour sa contribution au développement des smartphones et la technologie des pièces détachées.

A&L a mis en place une infrastructure initiale pour fournir des services de plateforme par le biais d’une coopération stratégique avec la société de réseau « Snet ». Elle a découvert et conçu de nouveaux modèles commerciaux il y a trois ans. Son évolution d’une entreprise manufacturière à une entreprise de TIC a été possible grâce à la « spécialisation » du PDG. Dong-jin Cho a assuré la compétitivité technologique dans la fabrication en fournissant des scanners de véhicules.

Grâce à ces efforts, A&L s’est concentré sur le développement de produits pour de nouvelles activités. L’entreprise a signé des accords avec de grands conglomérats tels que POSCO et SamsungElectronics.

En outre, A&L a obtenu la certification ISO 9001 afin de sécuriser la technologie, de stabiliser la qualité des services et des produits, et d’accroître la fiabilité de la qualité.

Un service de partage de places de stationnement inédit

La querelle entre voisins due à l’étroitesse de l’espace de stationnement a toujours existé. Les espaces de stationnement étroits entraînent des problèmes sociaux. En effet, ils aggravent les conditions de circulation des piétons en raison du stationnement sur la route secondaire. Mais ils rendent également difficile l’accès des camions de pompiers en cas d’incendie. Pour résoudre ces problèmes, A&L Corporation développe un service de partage de places de stationnement : le « Resident First Parking Sharing Service ». Cette nouvelle forme de service, qui sera construite comme une plate-forme intelligente, peut améliorer le confort des utilisateurs, tout en améliorant l’efficacité opérationnelle. Le service peut également analyser les schémas des zones de stationnement afin de prévoir l’espace et le temps d’utilisation.

« Grâce au service de partage de places de stationnement pour les résidents nationaux, nous prévoyons d’étendre le marché basé sur l’économie partagée en sécurisant les places de stationnement, en améliorant la sensibilisation au système de stationnement, et en établissant des liens avec divers domaines tels que l’entretien des véhicules, les compagnies d’assurance, les services d’utilisation des zones commerciales à proximité, et en établissant une base de partage de voitures », a déclaré le PDG Dong-jin Cho. Il a également ajouté que le souhait de l’entreprise était de créer un « monde confortable à vivre » pour tous les citoyens.

Encore un peu de temps ? Découvrez également cette entreprise : Avention : une entreprise coréenne dans le développement de nanomatériaux !