Amazon Prime Gaming : 8 jeux offerts en août 2021, dont Battlefield V

Amazon Prime Gaming inclut gratuitement des contenus inédits pour les jeux vidéo les plus populaires et des titres offerts. En effet, ce mois-ci, récupérez gratuitement Battlefield V, Indiana Jones et le Mystère de l’Atlantide ou encore Planet Alpha.

Pas moins de 8 jeux offerts en août 2021

Les clients Amazon Prime vont encore être gâtés avec Prime Gaming en ce mois d’août. En effet, pas moins de 8 jeux différents pourront être débloqués à vie dès ce lundi.

Les abonnés Amazon Prime croulent sous les jeux gratuits en ce moment avec Prime Gaming. Un partenariat avec LucasArts va ainsi leur permettre de récupérer Indiana Jones and the Fate of Atlantis le mois prochain, tandis qu’un autre avec EA nous invitera à débloquer un code Origin pour Battlefield V à compter du 2 août. En plus de ces deux jeux, vous pourrez retrouver :

Metamorphosis – Dans ce jeu en vue subjective, les joueurs incarnent Gregor, piégé dans le corps d’un petit insecte. Pour s’en sortir, il faudra compter sur les nouvelles capacités qui viendront au fur et à mesure de l’aventure.

– Dans ce jeu en vue subjective, les joueurs incarnent Gregor, piégé dans le corps d’un petit insecte. Pour s’en sortir, il faudra compter sur les nouvelles capacités qui viendront au fur et à mesure de l’aventure. A Normal Lost Phone – Alors qu’ils viennent de trouver un téléphone, les joueurs résoudront des énigmes pour s’infiltrer dans l’intimité de son propriétaire.

– Alors qu’ils viennent de trouver un téléphone, les joueurs résoudront des énigmes pour s’infiltrer dans l’intimité de son propriétaire. Another Lost Phone: Laura’s Story – Suite spirituelle de A Normal Lost Phone, c’est désormais au milieu de la vie sociale de Laura que le joueur se retrouvera.

– Suite spirituelle de A Normal Lost Phone, c’est désormais au milieu de la vie sociale de Laura que le joueur se retrouvera. Planet Alpha – Dans ce monde extraterrestre sublime, fait de mystères et de dangers, les joueurs devront maîtriser le pouvoir du jour et de la nuit s’ils veulent survivre.

– Dans ce monde extraterrestre sublime, fait de mystères et de dangers, les joueurs devront maîtriser le pouvoir du jour et de la nuit s’ils veulent survivre. Secret Files: Tunguska – L’un des plus grands mystères de tous les temps se doit enfin d’être résolu. Alors, aux joueurs de s’en charger dans ce jeu graphique.

– L’un des plus grands mystères de tous les temps se doit enfin d’être résolu. Alors, aux joueurs de s’en charger dans ce jeu graphique. Lost Horizon 2 – Alors que les tensions entre superpuissances s’intensifient, les joueurs devront venir en aide à un soldat anglais. Sa famille a ainsi besoin d’être sauvée des griffes de puissants ravisseurs.

Du contenu exclusif pour les abonnés Prime Gaming

Ensuite, comme toujours, les abonnés à Amazon Prime peuvent obtenir au fil des jours des contenus inédits pour des jeux phares du moment (FIFA 21, Fall Guys, Valorant, Genshin Impact, Rainbow Six Siege, Sea of Thieves…) sous forme de monnaie dans les jeux, de packs, skins, accessoires, etc.

Contenu déja disponible

Contenu Epic Seven – 1x Tera-Phantasma, 1 000 000 Golds, 20x Leif Contenu

Contenu Fall Guys : Ultimate Knockout – Beetle Buddy Bundle + 6,500 Kudos

Contenu FIFA 21 – 1X Player Choix de 4 joueurs OVR 83+, 5x Gold Rare Players, FUTTIES Players items sont disponibles dans FUT 21 pour une durée limitée

Contenu Genshin Impact – 60x Primogems, 8x Hero’s Wit, 5x Mushroom Pizza

Contenu Last Day on Earth – Kevlar armor set, Minigun

Contenu Legends of Runeterra – Epic Wildcard

Contenu Paladins – Carnival Ying

Contenu Rainbow Six Siege – 7 day renown booster

Contenu SMITE – Gummy Worm Medusa

Contenu VALORANT – Gun Buddy

Contenu World of Tanks – Fresh Look Bundle comprenant 1 des 3 nouveaux styles 2D, des décalcomanies spéciales et une médaille exclusive, des chars de location, des consommables, des missions XP et 3 jours de World of Tanks Premium

Contenu World of Warships – Emden, Tier 2 German Cruiser and Commander with 3 skill points

Contenu World of Warships – 30 pièces de monnaie d’événement, le commandant néerlandais Dasha avec 10 points de compétence

Contenu débloqué en août

2 Août

Contenu League of Legends – Mystery Skin Shard

Contenu Sea of ​​Thieves – Ruby Splashtail Hull, Pack : Ruby Splashtail Hull, Knife Trick Emote

3 Août Contenu Mobile Legends Bang Bang – Amazon Prime Chest Hero Trial Cards of Ruby (7 jours), Skin Trial Cards Ruby-Lady Zombie (7-Day), Hero Trial Cards of Ling (7 jours), Skin Trial Cards de Ling-Street Punk (7 jours)

4 Août Contenu MLB Tap Sports Baseball ’21 – Daily Box In Game Currency

11 Août

Contenu Epic Seven – 5x Grands breloques d’accessoires, 500 000 pièces d’or

Contenu Destiny 2– Emote exotique Feux d’artifice, Fantôme exotique Coquille Fast Lane, Moineau exotique Vanishing Point, ainsi que le Vaisseau Légendaire Vor Pyl VIII

12 Août

Contenu Dernier Jour sur Terre – Chiot Husky Rang III

Contenu League of Legends – Mystery Skin Shard

13 Août Contenu Legends of Runeterra – Epic Wildcard

Enfin, vous pouvez déverrouiller les jeux du moment via le portail Prime Gaming. Ce dernier permet aussi de vous abonner à Amazon Prime et tous ses services pour 5,99 € par mois ou 49,99 € par an.

