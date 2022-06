Amazon Prime Gaming : les jeux et contenus offerts en juin 2022

Les abonnés à Amazon Prime profitent mois après mois d’avantages exclusifs sur Prime Gaming, comme des jeux et des contenus offerts. En juin 2022, la firme américaine vient ainsi proposer 6 titres, dont Far Cry 4 ; Escape from Monkey Island ou encore WRC 8. Pour les contenus additionnels, sachez que les joueurs de Roblox, Apex Legends, Fall Guys ou encore FIFA 22 vont pouvoir obtenir de nombreux cadeaux in-games.

Amazon Prime Gaming : les jeux offerts en juin 2022

Pour commencer, découvrez les jeux vidéo offerts par Amazon via Prime Gaming. Au nombre de six, ces derniers peuvent être récupérés sur le site officiel du service afin de pouvoir les ajouter à sa bibliothèque et y jouer à n’importe quel moment depuis l’application Amazon Games :

Far Cry 4 ;

Escape from Monkey Island ;

Astrologaster ;

Across the Grooves ;

Calico ;

WRC 8 FIA World Rally Championship.

Les contenus additionnels du mois

Déjà disponible grâce à Amazon Prime Gaming en juin 2022 :

Apex Legends – Newcastle Stone Skies Bundle ;

Battlefield 2042 – Noobmaster Bundle ;

Black Desert Mobile – Prime Holy Vial of Light Chest ;

FIFA 22 – Prime Gaming Pack ;

GWENT – 1 Ultimate Premium Keg et 1 Premium Legendary Card ;

Hearthstone – 3 Standard Card Packs ;

Madden 22 – Prime NFL Draft Pack ;

Overwatch – 1 Legendary Loot Box et 3 Standard Loot Boxes ;

Pokémon GO – Prime Gaming Bundle ;

PUBG: Battlegrounds – 1 Silver G-Coin Box, 10 Contraband Coupons, 30 Polymers, 1 Level 2 Boost et 15 000 Battle Points ;

Rainbow Six Siege – 7 Day Renown Booster ;

Roblox – Virtual Nomad Bundle ;

Splitgate – EPIC Nebula Armor, Jet Pack, Portal Gun et le Legendary Zeus Rocket Launcher ;

World of Tanks – Exclusive Commander Ragnar Bjornson, 1 Viking-Themed Medal and Dela, 1 Choise of Rental Tankts, 1 Day of WoT Premium Account et 1 x5 XP Missions ;

Call of Duty: Vanguard/Warzone – June Spear Head Bundle ;

COD Mobile – Merc 5 Bundle ;

Fall Guys – The Amazing Falldazzler et 6500 Kudos ;

Lost Ark – Leaf Ornamental Chest, Crystaline Aura (5 day use), Amethyst Shard Pack (500 shards) ;

Two Point Hospital – Leisure Flare Bundle, Ex-Lizard Bundle ;

Destiny 2 – Polaris Lance Bundle ;

Amazon Luna April Prime Gaming Channel Titles – Moving Out, Lumines Remastered, Beach Buggy.

À partir du 2 juin 2022 :

New World – Holy Vanguard Pack II, Truth Crusader Apparel Skin, Talk to the Hand Emote ;

Paladins – Sun-Kissed Cassie Skin ;

SMITE – Happy Little Painter Zhong Kui ;

Naraka: Bladepoint – Magpie Bridge Wallpaper.

