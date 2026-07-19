Apple Intelligence obtient enfin le feu vert réglementaire en Chine

L’administration chinoise du cyberespace (CAC) vient d’officialiser l’enregistrement d’Apple Intelligence. Cette décision lève un obstacle de taille pour la firme américaine, ouvrant la voie au déploiement de ses fonctionnalités d’intelligence artificielle en Chine continentale. Même si Apple n’a pas encore communiqué de date précise pour le lancement, cette homologation représente une étape cruciale. Elle survient près de deux ans après la présentation initiale de cette technologie aux États-Unis.

Apple a signé un partenariat avec Alibaba et Baidu

Afin de respecter la législation locale très stricte sur l’intelligence artificielle générative, Apple a dû adapter en profondeur sa stratégie technique. Ainsi, le géant de Cupertino intègre des technologies conçues par des entreprises chinoises majeures.

Le modèle de langage Qwen d’Alibaba prendra en charge les fonctions de génération d’images et d’écriture. Cette intégration s’appliquera de manière transparente sur les différents systèmes de l’écosystème Apple, incluant iOS, iPadOS, macOS et visionOS. En parallèle, l’entreprise Baidu collabore directement avec la marque pour adapter d’autres fonctionnalités spécifiques de cette intelligence embarquée.

Une étape cruciale face à la concurrence locale

Cette homologation permet à Apple de relancer sa dynamique commerciale sur l’un de ses marchés les plus importants. En effet, les marques locales comme Huawei et Xiaomi proposent déjà depuis de longs mois des fonctions d’intelligence artificielle performantes sur leurs appareils. Apple se devait donc de combler ce retard pour préserver l’attractivité de ses téléphones.

Malgré une croissance récente de ses ventes en Chine, l’absence d’outils d’IA natifs constituait un frein pour de nombreux acheteurs. Pour en savoir plus sur la compatibilité de ces futures fonctionnalités avec votre matériel, vous pouvez découvrir quels smartphones vont intégrer la nouvelle version d’Apple Intelligence et de Siri.

Le rôle de la diplomatie d’entreprise

Ce déblocage réglementaire est le fruit d’un travail de négociation méticuleux mené par la direction d’Apple. En mai dernier, le directeur général sortant, Tim Cook, a notamment participé à une délégation commerciale américaine officielle à Pékin. Ce déplacement stratégique a grandement facilité l’obtention des accords nécessaires avec les autorités chinoises. Cette avancée marque l’un des derniers grands dossiers gérés par Tim Cook, avant qu’il ne cède officiellement la direction générale d’Apple à John Ternus en septembre prochain.