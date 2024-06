Plus besoin d’acheter le Pixel 8 pour profiter de Retouche Magique ! 

Fin de l’exclusivité pour Retouche Magique sur les Google Pixel 8 et 8 Pro. Le géant de Mountain View a annoncé que cette fonctionnalité d’édition photo assistée par IA est désormais disponible sur ses anciennes générations de Pixel. Mais pas que : les utilisateurs des autres marques de smartphones tournant sous Android, et même sous iOS, pourront également en profiter. Sous certaines limites et conditions, bien sûr !

La fonctionnalité Retouche Magique en quelques mots

Dominant le marché des photophones, Google ne cesse d’innover le monde de la photographie mobile en fournissant des outils d’édition photo assistés par IA. Après la fameuse Gomme Magique, implémentée sur les Pixel 6, c’est au tour des Pixel 8 d’accueillir la fonctionnalité Retouche Magique. Cette dernière permet d’effectuer une post-prod époustouflante et réaliste sur vos clichés, notamment la capacité de supprimer et de déplacer des éléments de décor ou des sujets. L’IA générative de Google se chargera de combler les zones retouchées. Et le rendu est très réaliste !

La Retouche Magique permet également d’effectuer les opérations suivantes :

Déflouter un sujet

Créer un ciel et modifier son aspect par rapport à l’ensemble du cliché

Appliquer des couleurs éclatantes et des effets HDR

Flouter l’arrière-plan

Illuminer les zones d’ombre et régler la lumière sur les portraits

Proposer un rendu cinématique sur les photos et bientôt sur les vidéos

Styles dans l’éditeur de collages

Si vous voulez bénéficier de toutes ces fonctionnalités, vous avez deux choix. Le premier, c’est d’acheter l’un des trois Google Pixel 8. L’autre, c’est de vous abonner à Google One 2 To, qui est bien sûr un service payant. Mais plus maintenant : la firme de Mountain View a décidé de rendre Retouche Magique gratuite pour tous les smartphones.

Disponible pour tous…mais sous certaines conditions

La fonctionnalité exclusive de retouche photo assistée par IA sur les Pixel 8 est donc désormais disponible gratuitement sur Android et iOS. Les premiers à en bénéficier sont bien sûr les deux précédentes générations de Pixel, à savoir les Google Pixel 6, 6 Pro, 7 et 7 Pro.

Les utilisateurs des autres modèles de smartphones ne sont pas non plus en reste. Via une mise à jour de l’application Google Photos, ils peuvent profiter de Retouche Magique gratuitement sur leur appareil. Néanmoins, ils doivent respecter les conditions suivantes :

Pour Android : le smartphone doit embarquer au minimum 4 Go de RAM et un processeur 64 bits . Il doit également tourner sous Android 8.0 ou supérieur .

et un . Il doit également tourner sous . Pour iOS : l’iPhone doit tourner sous iOS 15 au minimum.

Les autres modèles de smartphones ne peuvent pas non plus profiter pleinement de Retouche Magique. Si la fonctionnalité peut être exploitée en illimité sur les Google Pixel 6,7 et 8, les autres marques sous Android et les iPhone compatibles peuvent sauvegarder seulement 10 photos retouchées par mois. Pas le choix : si vous voulez plus, vous devez soit attendre le mois prochain, soit vous abonner à Google One 2 To au tarif 9,99 euros par mois.

